Когда безопасно включать стиральную машину и бойлер: в "Укрэнерго" посоветовали, как избежать отключений света

Как избежать отключений света / © Pexels

Реклама

Как только в Украине значительно потеплеет, графики отключения электроэнергии могут вернуться и стать постоянными. Это связано с большим потреблением в холодные и жаркие периоды. Энергетики рассказали, когда можно включать мощные электроприборы в солнечную погоду.

Об этом пишет «Укрэнерго».

Когда можно включать мощные электроприборы: советы энергетиков для украинцев

Украинцев призывают помочь энергосистеме — пользоваться мощными электроприборами только в определенное время. Лучший период — с 10:00 до 17:00. В это время потребление меньше, чем утром и вечером, когда люди возвращаются с работы.

Реклама

В период с 07:00 до 10:00 и с 18:00 до 22:00 наблюдается высокий уровень потребления электроэнергии, поэтому энергетики призывают не включать несколько мощных приборов одновременно. Соблюдение правил поможет как можно дольше избегать графиков отключения электроэнергии.

В Украину наконец-то вернулась теплая погода. Сейчас в энергосистеме фиксируют снижение уровня потребления электроэнергии благодаря бытовым солнечным электростанциям и работе промышленных СЭС. Они значительно увеличивают мощность генерации.

«Часто совокупность этих двух факторов влечет за собой избыток мощности в энергосистеме, что приводит к вынужденному применению ограничений для "зеленой" генерации», — пишут в «Укрэнерго».

Каждый мегаватт ограничений оплачивает «Укрэнерго». Речь идет о миллиардах каждый год.

Реклама

Энергетики призывают пользоваться стиральными машинками, посудомойками, бойлерами, утюгами в дневные часы — с 10:00 до 17:00.

А в пасмурную погоду и в период ожидаемой летней жары лучше переносить использование такой бытовой техники на ночь.

Какую технику нельзя подключать к удлинителю

Не всю бытовую технику можно подключать к удлинителям. Специалисты предостерегают: приборы мощностью более 1000 Вт или те, которые выделяют тепло или холод, должны подключаться непосредственно к розетке.

Стандартные удлинители не рассчитаны на высокие амперные нагрузки, которые возникают при работе большой бытовой техники.

Реклама

В список «запрещенных» устройств входят холодильники, микроволновки, кондиционеры, обогреватели, а также мелкая техника (тостеры, кофеварки) и фены, потребляющие много энергии за короткое время.

Новости партнеров