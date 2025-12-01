Когда боль становится брендом: почему украинские компании должны научиться выдерживать критику

Соцсети / © Getty Images

Реклама

На прошлой неделе украинский бренд BEVZA попал в очередной громкий скандал . Компания выпустила набор елочных украшений под названием «Пять колосьев» – символ, который для украинца ассоциируется с одной из самых страшных трагедий XX века. Голодомор 1932-1933 годов унес миллионы жизней, а «Закон о пяти колосьях» (постановление) стал синонимом геноцида украинского народа. Реакция общества была мгновенной и сокрушительной. Бренд быстро удалил продукт по продаже.

Это не первый подобный случай в Украине за последние годы. Два года назад компания из Ирпеня выпустила напиток «Героическая Буча Комбуча», используя название города, где российские оккупанты совершили массовые, циничные и коварные убийства гражданского населения. Певица Тина Кароль провела фотосессию в колготках с надписью «ВСУ», что вызвало противоречивую реакцию – одни увидели в этом поддержку армии, другие – циничную спекуляцию на тему войны.

Травмированное общество всегда будет реагировать резко

Начнем с важного: общественная реакция на эти коммерческие эксперименты абсолютно естественна и здорова. Исследования в области коммуникации показывают, что сообщества, пережившие массовые травматические события, демонстрируют повышенную чувствительность к попыткам коммерционализации их боли.

Реклама

Конечно, коммерческие структуры могут иметь соответствующие стимулы для повторной трансляции травматических образов, но это подрывает чувство безопасности и препятствует выздоровлению общества. Когда бренд пытается превратить символ трагедии в товар – даже с самыми лучшими намерениями – он активирует коллективную травму. А украинское общество находится в состоянии перманентной травмы с 2014 года, а с 2022 – в состоянии острого травматического стресса.

Но реакция – это не приговор

Вот где начинается немаловажная часть разговора. То, что травмированное общество реагирует резко нормально. Но это не значит, что бренды всегда должны мгновенно отступать от своих идей.

Проблема украинских компаний не в том, что они выбирают сложные темы. Проблема в том, как они это представляют и как реагируют на критику.

Возьмем кейс BEVZA. Бренд годами использует колосья как символ украинства. Это были серьги, которые носили публичные особы, символизируя устойчивость Украины. Контекст был понятен, сообщение – благородное. Но перенос этого символа на елочное украшение с четкой ссылкой именно на «пять колосьев» в канун Дня памяти жертв Голодомора – это коммуникационная слепота. В то же время бросающая теперь тень и на другие продукты бренда.

Реклама

Основательница бренда Светлана Бевза объяснила свою идею личной историей о дедушке, рассказывающей ей о ценности колосьев. Это искренняя и трогательная история. Но, пожалуй, упущен ключевой момент: разница между «колосками как символом плодородия» и «пятью колосьями как символом геноцида».

Уроки от тех, кто не отступил

История знает примеры, когда бренды выдерживали бурю критики и выходили из нее посильнее. Во время Второй мировой войны Coca-Cola активно поддерживала американских солдат – президент компании Роберт Вудрафф обещал, что каждый солдат сможет купить бутылку за пять центов, независимо от того, где он находится. Компания построила 64 разливных завода по всему миру специально для военных. Это была коммерционализация войны? Безусловно. Но это тоже было создание связи, поддержки, нормальности в ужасающих условиях.

В то же время, когда в 2013 году компания Coca-Cola запустила в Германии рекламную кампанию к 75-летию Fanta – напитку, созданному в нацистской Германии во время войны – она столкнулась с резкой критикой. Каманию обвинили в умолчании нацистского прошлого бренда. Fanta родилась из необходимости – когда немецкий директор Coca-Cola Макс Кайт не мог получить ингредиенты для Cola из-за военных ограничений, он создал новый напиток из остатков продуктов, доступных на рынке. А через 75 лет вышли с лозунгом о возвращении «старых и добрых времен».

Coca-Cola пришлось не просто изымать рекламу. Компания провела глубокую работу, признала проблему, но также использовала момент для открытого разговора о сложной истории.

Реклама

Современные исследования показывают, что ключ к успешной ориентации в таких сложных ситуациях – подлинность и последовательность ценностей. И во всех исследованиях одно утверждение: бренды, устанавливающие и занимающиеся корпоративной социальной ответственностью до кризиса, получают буфер, который может защитить бренд во время неблагоприятных событий. Помните об этом.

Устойчивость из-за ценностей, не отступ

Что может быть ошибкой BEVZA, «Бучая Комбуча» и других? Не сама идея, а:

1. Отсутствие глубочайшей предварительной работы с аудиторией. Если в планах использовать болезненный символ, возможно, будет полезным сначала построить контекст доверия.

2. Непонимаемые разницы между присвоением и чествованием. Повесить «пять колосьев» на елку – это не то же, что носить серьгу-колоски как символ стойкости.

3. Мгновенной капитуляции под давлением. Когда бренд быстро изымает продукт без подлинного диалога, он фактически признает, что ошибся во всем. Но иногда проблема не в идее, а в ее исполнении или объяснении.

Реклама

Если бы BEVZA провела круглый стол с историками, представителями Музея Голодомора, сообществом для запуска продукта, реакция могла бы быть другой. Если бы часть средств направили на образовательные программы о Голодоморе, это создало бы контекст.

Если бы «Бучая Комбуча» запустила серию образовательных подкастов об истории города, создала мемориальный фонд, работала с жителями – «героическая» могла бы стать настоящей данью уважения, а не маркетинговым ходом.

Поэтому важно понимать: выдержать давление не значит игнорировать критику. Это значит слушать, признавать, объяснять, адаптировать, стоять на ценностях, если ваши ценности подлинны и защищать их до последнего. Не отступайте под первым же давлением.

Когда британский KFC в 2018 году столкнулся с кризисом дефицита курятины из-за логистических проблем, компания не просто извинилась. Они запустили рекламу с логотипом FCK вместо KFC – юмористическое признание ошибки, которое показало, что бренд может посмеяться над собой, при этом оставаясь ответственным.

Реклама

Украинское общество травмировано. Это факт, с которым придется жить каждому, кто работает с брендами, работающими в Украине или украинской темой. Но травмированное общество – это не общество, которое не может расти, не может говорить о сложном, не может интегрировать свою боль в культурный контекст.

Настоящая стойкость бренда – это не способность избегать критики, а способность выдержать ее, услышать, трансформироваться и выйти из разговора посильнее.