Когда будет день молодежи в Украине в 2022 году и какова его основная суть

С 1 января 2022 года Украина отмечает День молодежи вместе со всем миром. Когда именно – читайте в материале ТСН.ua.

День молодежи всегда был особым событием для украинцев. В этот день особое внимание уделяется энергии, вдохновению и творчеству молодых людей, а также поддерживают молодежные организации и объединения.

Когда День молодежи будет проходить в Украине в 2022 году

До 2022 года в Украине День молодежи ежегодно приходился на последнее воскресенье июня. То есть событие должно было состояться 26 июня 2022 года. Однако молодежные организации и движения представили инициативу о переносе празднования на другую дату, когда проводят Международный день молодежи во всем мире. А это 12 августа. Так молодые люди хотели показать свое желание интегрироваться в европейское сообщество. Инициатива была поддержана президентом Украины Владимиром Зеленским, подписавшим соответствующий указ. Документ вступил в силу 1 января 2022 года.

А вот День молодежных и детских общественных организаций Украины остался и в этом году приходится на 26 июня.

Основная сущность Дня молодежи

Главная цель этого события — привлечь внимание общества к стремлениям и интересам украинской молодежи. Обычно в этот день проводились различные мероприятия, направленные на поддержку молодежных организаций: конкурсы, концерты, фестивали, конференции и ярмарки.

В этом году, к сожалению, война внесла свои коррективы. Президент Владимир Зеленский продлил военное положение до 25 августа 2022 года, а это значит, что День молодежи состоится без развлекательных мероприятий по скоплению большого количества людей.