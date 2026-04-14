Когда будет отремонтирован нефтепровод "Дружба": Зеленский очертил дедлайн
«Дружбу» должны частично восстановить до конца текущего месяца.
Поврежденный нефтепровод «Дружба» в Украине планируют частично восстановить до конца апреля. Объект сможет функционировать, хотя полноценный ремонт всех элементов не завершат.
Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
По его словам, работы продолжаются, и уже в ближайшие недели инфраструктура пригодится к использованию.
«До конца апреля он будет отремонтирован. Не полностью, но достаточно, чтобы функционировать», — отметил глава государства.
Президент уточнил, что часть резервуаров пока не удастся восстановить, однако это не помешает работе нефтепровода.
В то же время, Зеленский выразил надежду, что восстановление объекта будет совпадать с выполнением обязательств со стороны европейских партнеров.
«Мы очень верим, что это будет совпадать с другими обязанностями стран Европейского Союза, прежде всего Венгрии», — добавил он.
Речь идет, в частности, о решениях, ранее блокировавшихся и имеющих важное значение для Украины.
Как мы отмечали ранее, в Украину прибыли эксперты ЕС для проверки технического состояния нефтепровода «Дружба», поврежденного в результате российских атак. Миссия должна была оценить масштабы разрушений, помочь в возобновлении работы трубопровода и определить необходимую техническую и финансовую поддержку. Остановка «Дружбы» ранее повлекла за собой напряженность отношений с отдельными странами ЕС, в частности Венгрией, из-за прекращения транзита нефти.