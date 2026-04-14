Когда будет отремонтирован нефтепровод "Дружба": Зеленский очертил дедлайн

Зеленський

Реклама

Поврежденный нефтепровод «Дружба» в Украине планируют частично восстановить до конца апреля. Объект сможет функционировать, хотя полноценный ремонт всех элементов не завершат.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, работы продолжаются, и уже в ближайшие недели инфраструктура пригодится к использованию.

Реклама

«До конца апреля он будет отремонтирован. Не полностью, но достаточно, чтобы функционировать», — отметил глава государства.

Президент уточнил, что часть резервуаров пока не удастся восстановить, однако это не помешает работе нефтепровода.

В то же время, Зеленский выразил надежду, что восстановление объекта будет совпадать с выполнением обязательств со стороны европейских партнеров.

«Мы очень верим, что это будет совпадать с другими обязанностями стран Европейского Союза, прежде всего Венгрии», — добавил он.

Реклама

Речь идет, в частности, о решениях, ранее блокировавшихся и имеющих важное значение для Украины.

Как мы отмечали ранее, в Украину прибыли эксперты ЕС для проверки технического состояния нефтепровода «Дружба», поврежденного в результате российских атак. Миссия должна была оценить масштабы разрушений, помочь в возобновлении работы трубопровода и определить необходимую техническую и финансовую поддержку. Остановка «Дружбы» ранее повлекла за собой напряженность отношений с отдельными странами ЕС, в частности Венгрией, из-за прекращения транзита нефти.