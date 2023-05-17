Когда будет последний звонок в Украине и как организован в условиях войны

В Минобразования отметили, что если во время праздника будет объявлена воздушная тревога, необходимо будет спуститься в укрытие. То же касается и выпускных вечеров.

Последний звонок в школах Украины в 2023 году Департамент образования рекомендовал провести 16 июня, однако каждое учебное заведение может выбрать свою дату.

Об этом сообщал заместитель министра образования Украины Андрей Витренко в эфире телемарафона "Единые новости".

Формат последнего звонка смогут устанавливать и военные администрации. Витренко отмечал, что если во время праздника будет объявлена воздушная тревога, необходимо будет спуститься в укрытие. Это касается и проведения выпускных вечеров.

"По усмотрению военных администраций каждого региона в зависимости от военно-политической ситуации и ситуации по безопасности внутри страны научно-педагогический совет, учредители и военные администрации принимают окончательное решение об окончании этого 2022-2023 учебного года", — рассказал замминистра образования.

Департамент образования рекомендует вручить выпускникам документы об образовании до 21-23 июня.

Заметим, что праздник последнего звонка могут устроить онлайн. В частности, это касается тех школ, где нет укрытия или расположенных в потенциально опасном регионе.

По словам Витренко, выпускных вечеров, скорее всего, не будет на территориях, где обучение проходило в онлайн-режиме. Все для безопасности детей, родителей и учителей.

Отметим, согласно постановлению правительства №711 (от 24.06.2022), во время действия режима военного положения учебный год в Украине длится с 1 сентября 2022 года по 30 июня 2023 года.

Напомним, ранее министр образования и науки Украины Оксен Лисовый сообщил, что в 2024 году не будет перехода на 12-летнюю систему школьного образования.

Укрытие, охрана и классы безопасности: нововведения в школах Украины

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