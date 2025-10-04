Когда будет потепление в Украине: ждать ли "бабьего лета" в октябре и что будет с температурой

Прогноз погоды на октябрь 2025 г. / © ТСН

Несмотря на пришедшее в Украину ощутимое похолодание, в течение октября еще возможны существенные перепады температуры в сторону повышения. В Укргидрометцентре отмечают, что середина осени традиционно отмечается такими «температурными качелями».

Об этом в интервью сообщила представитель Укргидрометцентра Наталья Птуха.

По словам синоптикини, первая декада октября в Украине достаточно прохладная, а температура в целом близка к норме, хотя на Западе может быть и ниже. Вторая декада месяца ожидается в пределах климатических показателей.

А вот определенного повышения температуры и возможного возвращения так называемого «бабьего лета» можно ожидать в третьей декаде месяца.

«По расчетам сейчас, существует вероятность, что где-то в третьей декаде, возможно, будут несколько выше значения температуры по сравнению с теми, которые присущи октябрю. То есть на несколько градусов выше климатической нормы», — подчеркнула эксперт, уточнив, что потепления следует ожидать после 20-х чисел октября.

Почему в Украине возможны резкие перепады температуры

Стабильного похолодания в стране пока не будет наблюдаться, ведь такие температурные перепады привычны для середины осени.

Наталья Птуха пояснила, что из-за географического расположения в Украине возможны как заливы арктического воздуха, что приносит резкое понижение температуры, так и поступление тепла с южных широт. Именно такое дежурство и наблюдается постоянно на протяжении осенних сезонов.

Синоптики призывают следить за дальнейшими уточнениями прогноза погоды.

