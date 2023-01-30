Когда будет представлен украинский боевой дрон с дальностью более 1000 км: Жданов рассказал о положении дел

Что происходит с дроном, на каком этапе испытания и когда наша птичка сможет показать, на что способна.

Военный эксперт Олег Жданов рассказал, что известно об изготовлении украинского боевого беспилотника дальностью полета до 1000 км и 75 кг взрывчатого вещества.

Об этом говорилось в видео эксперта на его YouTube-канале.

Глава Юрий Гусев обещал, что будет представлен боевой дрон с боевым радиусом в 1000 км. Новый год прошел – дрона мы не увидели. точнее, прессслужба "Укроборонпрома" заявила о том, что дрон уже готов, начинает государственные испытания", – отметил эксперт.

Что касается ситуации с испытаниями БПЛА, то информация об этом засекречена.

"Вот все, что мы услышали от "Укроборонпрома". Что сейчас происходит с дроном, на каком этапе проходят испытания и когда наша птичка сможет показать нам реально эти 1000 км из 75 кг взрывчатки?.. На сегодняшний день ответа на этот вопрос не существует .Оно закрыто грифом "Секретно"", — добавил эксперт.

Известно, что спикер "Укроборонпрома" Наталья Сад в эфире общенационального телемарафона рассказала: "Укроборонпром" переходит к финальной стадии испытаний украинского ударного беспилотника с дальностью поражения на 1000 км.

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