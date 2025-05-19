Оккупанты готовятся к атаке / © Getty Images

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Россияне в ближайшие дни могут нанести ракетный удар по территории Украины.

Об этом в эфире Эспрессо сообщил майор запаса НГУ, ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман.

«На аэродроме в Энгельсе есть информация, что загружаются бомбардировщики Ту-95 соответствующими ракетами. Вполне можно ожидать, что в ближайшие дни может быть тот удар, о котором мы многое слышали. Ежемесячно россияне совершают мощные такие ракетные атаки на нашу страну. Имеется в виду не приграничные или прифронтовые территории, а вглубь страны, поэтому можно ожидать, что такое произойдет», — сказал он.

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Ранее в Defense Express отметили важную деталь о запуске межконтинентальной баллистической ракеты «Ярс».

Эксперт Криволап успокаивает: если россияне и запустят межконтинентальную баллистику, то не с ядерным, а обычным унитарным зарядом. По его мнению, кремлевскому диктатору Путину после опытов с «Орешником» больше нечего показать.