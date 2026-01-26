Когда будет жизнь без графиков: эксперт шокировал прогнозом на ближайшие годы

Энергетический эксперт Станислав Игнатьев объяснил, почему украинцам следует готовиться, что отключение — это надолго

Даже при прекращении обстрелов украинцам нужно готовиться, что отключения света будут продолжаться, вероятно, еще несколько лет.

Такое мнение высказал глава Совета Украинской ассоциации возобновляемой энергетики, энергетический эксперт Украинского института будущего Станислав Игнатьев в интервью Телеграфу.

Эксперт подчеркнул, что ослабление графиков зависит «от непрогнозируемого фактора "Путин"».

«Мы точно знаем, что куда-нибудь ударит и когда-нибудь ударит. Соответственно могу сказать, что в конце марта, в апреле у нас активно заработает солнечная генерация. Она будет покрывать большинство нашего дефицита и будут более мягкие графики, если не будет обстрелов», — отметил аналитик.

Игнатьев прогнозирует, что, по крайней мере, до лета графики отключений будут продолжаться.

«Но все равно до лета мы должны готовиться к графикам, поскольку по два энергоблока атомных электростанций будут одновременно выходить в плановые ремонты», — предупреждает энергетический эксперт.

Когда ждать отмены графиков отключений

Жизнь без отключений света Игнатьев называет «отдаленной перспективой». Он призывает готовиться, что в ближайшие три-пять лет украинцы будут жить в стране генераторов. Ведь чтобы отстроить разрушенную россиянами энергетическую инфраструктуру, нужно время.

«Это не строится за один год — это перспектива трех-пяти лет, чтобы преодолеть дефицит мощностей», — сказал эксперт.

Раньше сообщалось, «отступят» ли вслед за морозами графики отключений электричества.