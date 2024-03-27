Когда будут хоронить героев на Военном мемориальном кладбище: в Минветеранов назвали сроки

На первом этапе будет подготовлен один сектор для захоронения и место для проведения церемонии.

Военнослужащих, отдавших жизнь за Украину, начнут хоронить на Национальном военном мемориальном кладбище примерно через полгода.

Об этом сообщил и.о. министра по делам ветеранов Александр Порхун в эфире телемарафона "Единые новости".

"Мы приступаем к подготовительным работам первой очереди. После подготовительных работ рассчитываем выйти на 1 мая на непосредственное строительство первой очереди", – сказал Порхун.

Первую часть комплекса планируют ввести в эксплуатацию в августе-сентябре этого года. Чтобы начать захоронение героев, необходимо построить въезд на кладбище, обустроить площадь перед входом в комплекс и площадку для церемониала. На этом этапе будет также подготовят первый сектор для захоронений. И.о. министра добавил, что строительство будет полностью завершено в 2027 году.

По словам Александра Порхуна, вечный покой на Национальном военном мемориальном кладбище найдут определенные категории военнослужащих:

защитники независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины;

полные кавалеры ордена Богдана Хмельницкого, ордена "За мужество", ордена княгини Ольги;

участники международных миротворческих операций;

Герои Украины, которым вручили орден "Золотая Звезда" после 2014 года.

ветераны войны, участвовавшие в боевых действиях в АТО, ООС, во время полномасштабного вторжения РФ;

лица, получившие инвалидность в результате войны (с 2014 года).

Национальное военное мемориальное кладбище будет создано в Гатном Фастовского района. В марте парламент поддержал это решение правительства.

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