Когда будут хоронить героев на Военном мемориальном кладбище: в Минветеранов назвали сроки

На первом этапе будет подготовлен один сектор для захоронения и место для проведения церемонии.
Военнослужащих, отдавших жизнь за Украину, начнут хоронить на Национальном военном мемориальном кладбище примерно через полгода.
Об этом сообщил и.о. министра по делам ветеранов Александр Порхун в эфире телемарафона "Единые новости".
"Мы приступаем к подготовительным работам первой очереди. После подготовительных работ рассчитываем выйти на 1 мая на непосредственное строительство первой очереди", – сказал Порхун.
Первую часть комплекса планируют ввести в эксплуатацию в августе-сентябре этого года. Чтобы начать захоронение героев, необходимо построить въезд на кладбище, обустроить площадь перед входом в комплекс и площадку для церемониала. На этом этапе будет также подготовят первый сектор для захоронений. И.о. министра добавил, что строительство будет полностью завершено в 2027 году.
По словам Александра Порхуна, вечный покой на Национальном военном мемориальном кладбище найдут определенные категории военнослужащих:
- защитники независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины;
- полные кавалеры ордена Богдана Хмельницкого, ордена "За мужество", ордена княгини Ольги;
- участники международных миротворческих операций;
- Герои Украины, которым вручили орден "Золотая Звезда" после 2014 года.
- ветераны войны, участвовавшие в боевых действиях в АТО, ООС, во время полномасштабного вторжения РФ;
- лица, получившие инвалидность в результате войны (с 2014 года).
Национальное военное мемориальное кладбище будет создано в Гатном Фастовского района. В марте парламент поддержал это решение правительства.
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