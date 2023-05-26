Когда будут магнитные бури в июне 2023 года: запомните эти опасные даты

В первый месяц лета нужно готовиться не только к пляжному сезону. В июне 2023 года будет немало магнитных бурь.

Июнь сразу же начнется со вспышек на Солнце. И в течение всего первого летнего месяца будет несколько магнитных бурь разной интенсивности, которые будут влиять на самочувствие украинцев.

В такие дни все могут ощущать усталость, сильную головную боль, нарушение сна, головокружение. Ведь давно известно, что магнитные бури не лучшим образом влияют на организм человека. А вот метеозависимые люди испытывают неприятные симптомы даже во время слабых вспышек на Солнце. Поэтому важно быть готовыми к ним.

Когда будут магнитные бури в июне 2023 года: календарь

Магнитные бури в июне 2023 года / Фото: ТСН.ua

В июне 2023 года будет несколько слабых, средних и сильных магнитных бурь:

слабые — 1, 7, 16 и 30 июня;

средние — 10, 28 и 29 июня;

сильные – 2, 18, 19 и 20 июня.

Кто чувствует магнитные бури и как

Обычно слабые магнитные бури проходят незаметно для большинства людей. Но метеозависимые могут ощущать влияние от вспышек на Солнце любой интенсивности. Чаще появляются: снижение работоспособности, общее недомогание, повышенное нервное и эмоциональное напряжение.

Средние и сильные магнитные бури ощущают все. В такие дни нужно быть готовыми к слабости, головным болям, повышению артериального давления, обострению некоторых хронических болезней.

Что делать во время магнитных бурь: как помочь

Даже если у вас достаточно устойчивый организм, лучше заранее подготовиться к вспышкам на Солнце. Накануне обязательно проверьте, есть ли в домашней аптечке лекарство от высокого давления и головных болей.

Очень важно в такие дни не перегружать себя работой. Тогда организм легче перенесет магнитные бури. Также запомните несколько других рекомендаций:

не стоит употреблять алкогольные напитки, энергетики, кофе – они ослабят организм, поэтому вспышки на Солнце будут влиять сильнее, лучше пить больше воды;

добавьте физическую активность в свою жизнь – например, важны в такие дни прогулки на свежем воздухе;

поможет контрасный душ – он улучшит самочувствие, поэтому вы скорее придете в сознание.

Также врачи советуют хорошо высыпаться и соблюдать режим сна. В дни, когда на Солнце происходят вспышки, эти рекомендации особенно актуальны.

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