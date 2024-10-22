Когда будут включать отопление в домах: Шмыгаль рассказал, от чего зависит дата

В настоящее время работают все 9 энергоблоков атомных электростанций.
В Украине начался отопительный сезон, и к теплу подключаются объекты социальной инфраструктуры, в том числе больницы, школы и детские сады.
Об этом рассказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
"Конкретные даты подачи тепла определяются погодными условиями, в соответствии с которыми власти общин принимают свои решения. Работают все 9 энергоблоков украинских АЭС, покрывая основные потребности в генерации. Получаем новое генерационное оборудование", — сказал он.
Кредитование бизнеса в Украине активно осуществляется внутри правительственных энергетических программ. Одобрены заявки на 7,9 млрд грн, а фактически выдано более 2 млрд грн кредитных средств. Для населения также утверждены кредитные программы на сумму более 204 млн. грн.
"Делаем все, чтобы зимой у всех украинцев было дома свет и тепло, а предприятия работали бесперебойно", — сообщил он.
Напомним, ранее мы писали о том, как выбрать энергоэффективный газовый котел, на что нужно обращать внимание.
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