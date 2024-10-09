Человека могут выписать из квартиры без его ведома: адвокат рассказала, как действовать и куда обращаться

Неужели прописка ничего не значит?

Выписать человека из квартиры или дома, где он проживает, без его ведома или согласия ранее было невозможно, а все споры решал суд. Сейчас владелец жилья при определенных условиях может снять человека с регистрации без его ведома.

Об этом пишет "РБК-Украина" с ссылкой на информацию руководительницы адвокатского бюро Татьяны Даниленко.

Юрист объяснила процедуру снятия с регистрационного учета.

По ее словам, выписать человека из квартиры без его ведома стало возможно после принятия Кабмином 2022 года постановления №265 "О некоторых вопросах декларирования и регистрации места жительства и ведения реестров территориальных общин". Ею утвердили порядок декларирования и регистрации места жительства (пребывания), а также некоторые другие акты, необходимые для реализации закона.

До этого новшества выписать человека из жилья без информирования и согласия было невозможно.

"Сейчас владелец недвижимости может "выписать" из квартиры или дома лиц, которые не вписаны в документы о праве собственности без их согласия и решения суда", — заявила юрист.

Как выписывают человека с места регистрации без его согласия или присутствия

Владелец недвижимости должен написать заявление в ЦНАП территориального общества, в котором расположено жилье. А в нее добавить свой паспорт и идентификационный код, а также документ о праве собственности на жилье, из которого выписывают жильца.

Следующим шагом будет оплата за услугу админсбора (1,5% от прожиточного минимума для трудоспособных лиц).

Возможно ли выписать собственника жилья без его ведома

Собственника или совладельца из жилья без его согласия или присутствия выписать из помещения невозможно, говорит юрист.

Также процедура не касается одного из совладельцев жилья без его согласия.

Из своего жилья нельзя выписать несовершеннолетнего ребенка без согласия его матери (отца).

"Несовершеннолетнего ребенка можно выписать, если владелец жилья подаст заявление о снятии с задекларированного или зарегистрированного места жительства (нахождения) родителей или других законных представителей ребенка или одного из них такой ребенок подлежит снятию с задекларированного или зарегистрированного места жительства (нахождения) вместе с его родителями или другими законными представителями или одним из них", — объяснила Татьяна Диналенко.

Напомним, ранее энергетик рассказал, как подготовиться к зиме в условиях войны, чтобы легче пережить долгую и суровую зиму в частных домах или квартирах.

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