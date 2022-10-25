Когда Черная пятница 2022 года: где украинцам искать самые большие скидки

ТСН.ua рассказывает историю праздника, когда он пришел к нам и какие скидки можно ожидать на Черную пятницу покупателям.

Во всем мире Черная пятница (Black Friday) – это особый период, когда в магазинах предлагают большие скидки на товары и производят разнообразные распродажи. У покупателей появляется хороший шанс сэкономить и приобрести стоящие вещи по меньшей цене.

Когда Черная пятница 2022 года: готовимся к скидкам

Традиционно Черная пятница проходит сразу после популярного американского праздника Дня благодарения. Его празднуют в США в последний четверг ноября. Поэтому в 2022 году Черная пятница приходится на 25 ноября. Однако в каждом магазине дополнительно устанавливают, сколько дней будут продолжаться распродажи. Поэтому они могут начаться еще в начале недели и продолжаться до следующего понедельника. Его традиционно называют Киберпонедельником.

Но обычно период акций и скидок длится 3-5 дней.

История Черной пятницы: почему этот день носит такое название

Черная пятница 2022 / Фото: Pexels

Чем ближе к ноябрю, тем чаще можно услышать о Черной пятнице и мегазнижках, которые ждут покупателей в этот период. К примеру, в прошлом году на Black Friday в США 88 млн человек совершали покупки онлайн, а средний чек американца составлял $430. А по данным одного из крупнейших украинских ритейлеров Rozetka 2020 каждый украинец приобрел в среднем 1,59 единицы товара и в среднем заплатил 1539 гривен.

Во многих магазинах размер скидки может доходить до 90%. А потому неудивительно, что Черную пятницу ждут с особым нетерпением.

В США и других странах мира именно с Черной пятницы начинается период традиционных рождественских распродаж. Акции первоначально проводили только в Соединенных Штатах, они приобрели популярность на East Сoast в 1960-х годах. А уже в 1980-х ноябрьский ценопад вышел за пределы этой страны и получил свое общепринятое название.

Первая распродажа была изобретена задолго до Black Friday: в штате Пенсильвания парень Фрэнк Вулворт, работавший в местном магазине. В то время не было ценников, поэтому продавцы самостоятельно выставляли цены на свои товары. Вулворту эта обязанность не нравилась, поэтому однажды он отважился на серьезный шаг: начал распродавать сезонные товары по 5 центов. Такой интересный подход принес маленькой скамейке немалый коммерческий успех.

Фрэнк Вулворт воспользовался своим успехом и положил начало крупной торговой сети Woolworth, которой мы обязаны современным шопингом — супермаркеты и дискаунтеры ушли именно оттуда.

Впоследствии продавцы поняли, что наибольшую прибыль от распродаж они получают перед рождественскими праздниками (в США – 25 декабря), ведь в это время люди скупают подарки для своих близких и друзей. Отсюда пошла традиция начинать Черную пятницу после Дня благодарения, давая покупателям месяц перед Рождеством.

Почему же пятницу окрестили "черной"? По одной из версий, название появилось из-за патрульных США. Дело в том, что в период больших скидок в магазинах наблюдается настоящий ажиотаж, увеличивается количество и продолжительность пробок, а между покупателями часто назревают потасовки.

Впоследствии у американцев появилась еще одна версия происхождения названия "Черная пятница". Ее связывают с идиомой "in the black", которая означает "положительный баланс" в бухгалтерской книге (в США расходы обозначают красным цветом, а доходы – черным). То есть магазины выйдут в плюс после распродаж.

Интересно, что в Соединенных Штатах даже пытались сменить название на "Большая пятница", но такой вариант не прижился.

Черная пятница 2022 в Украине: акции и скидки в магазинах

Черная пятница 2022 в Украине. / Фото: Pexels

Черная пятница 2022 года в большинстве магазинах начнется в ночь на 25 ноября. Однако многие торговые площадки будут снижать цены на товары еще раньше:

в магазине Фокстрот Черная пятница 2022 года продлится с 21 ноября по 30 ноября;

Черная пятница 2022 года продлится с 21 ноября по 30 ноября; Rozetka обещает покупателям грандиозные скидки (до -65%), однако дать пока неизвестны;

обещает покупателям грандиозные скидки (до -65%), однако дать пока неизвестны; сеть торговых магазинов Эпицентр также предлагает скидки – здесь они начнутся 22 ноября и закончатся 28 ноября, а размер скидки будет составлять до -90%;

также предлагает скидки – здесь они начнутся 22 ноября и закончатся 28 ноября, а размер скидки будет составлять до -90%; в Эльдорадо можно будет приобрести электронику на Черную пятницу (25 ноября), а скидки достигнут -70%;

можно будет приобрести электронику на Черную пятницу (25 ноября), а скидки достигнут -70%; проведет распродажи также и магазин Алло – однако точные даты акции пока неизвестны;

– однако точные даты акции пока неизвестны; технику и электронику со скидками до -50% предлагает также Comfy в период с 21 по 28 ноября;

в период с 21 по 28 ноября; в магазине Жжук также запланированы скидки, стартует Черная пятница здесь в ночь на 25 ноября;

также запланированы скидки, стартует Черная пятница здесь в ночь на 25 ноября; в Watsons Черная пятница продлится с 22 по 28 ноября, здесь предлагают скидки на товары до -70%.

Лайфгаки к Черной пятнице: как не переплатить

Как не переплатить на Черную пятницу / Фото: Pexels

В Черную пятницу нужно быть максимально внимательным, чтобы не переплатить за товары. Поэтому запомните несколько важных советов:

предварительно подпишитесь на рассылку желаемого ритейлера;

создайте аккаунты на больших торговых площадках, чтобы потом не тратить время;

изучайте цену на товар в течение длительного периода;

лучше не покупайте неизвестные бренды, даже если они с большой скидкой;

среди товаров с пониженной ценой часто выставляют устаревшие модели устройств, поэтому изучайте информацию;

сделайте список магазинов, где есть нужный вам товар;

создайте свой список желаний (т.е. список товаров, которые вы хотели бы приобрести на Черную пятницу);

шопинг лучше начинать онлайн – еще до открытия физических магазинов;

смотрите не на скидку, а на цену;

обращайте внимание на правила возврата товара;

подумайте, какую сумму вы готовы заплатить (заранее переведите средства на карту для оплаты онлайн, прибавив к ней 10-15%), так вы не переплатите;

не забудьте о доставке товара, поэтому изучите условия в каждом магазине.

Также запомните, что по закону вы имеете право вернуть купленную вещь в течение 14 дней (если у вас остался чек) при нехватке товара.