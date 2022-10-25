Когда Черная пятница 2022 года: где украинцам искать самые большие скидки

ТСН.ua рассказывает историю праздника, когда он пришел к нам и какие скидки можно ожидать на Черную пятницу покупателям.
Во всем мире Черная пятница (Black Friday) – это особый период, когда в магазинах предлагают большие скидки на товары и производят разнообразные распродажи. У покупателей появляется хороший шанс сэкономить и приобрести стоящие вещи по меньшей цене.
Когда Черная пятница 2022 года: готовимся к скидкам
Традиционно Черная пятница проходит сразу после популярного американского праздника Дня благодарения. Его празднуют в США в последний четверг ноября. Поэтому в 2022 году Черная пятница приходится на 25 ноября. Однако в каждом магазине дополнительно устанавливают, сколько дней будут продолжаться распродажи. Поэтому они могут начаться еще в начале недели и продолжаться до следующего понедельника. Его традиционно называют Киберпонедельником.
Но обычно период акций и скидок длится 3-5 дней.
История Черной пятницы: почему этот день носит такое название
Чем ближе к ноябрю, тем чаще можно услышать о Черной пятнице и мегазнижках, которые ждут покупателей в этот период. К примеру, в прошлом году на Black Friday в США 88 млн человек совершали покупки онлайн, а средний чек американца составлял $430. А по данным одного из крупнейших украинских ритейлеров Rozetka 2020 каждый украинец приобрел в среднем 1,59 единицы товара и в среднем заплатил 1539 гривен.
Во многих магазинах размер скидки может доходить до 90%. А потому неудивительно, что Черную пятницу ждут с особым нетерпением.
В США и других странах мира именно с Черной пятницы начинается период традиционных рождественских распродаж. Акции первоначально проводили только в Соединенных Штатах, они приобрели популярность на East Сoast в 1960-х годах. А уже в 1980-х ноябрьский ценопад вышел за пределы этой страны и получил свое общепринятое название.
Первая распродажа была изобретена задолго до Black Friday: в штате Пенсильвания парень Фрэнк Вулворт, работавший в местном магазине. В то время не было ценников, поэтому продавцы самостоятельно выставляли цены на свои товары. Вулворту эта обязанность не нравилась, поэтому однажды он отважился на серьезный шаг: начал распродавать сезонные товары по 5 центов. Такой интересный подход принес маленькой скамейке немалый коммерческий успех.
Фрэнк Вулворт воспользовался своим успехом и положил начало крупной торговой сети Woolworth, которой мы обязаны современным шопингом — супермаркеты и дискаунтеры ушли именно оттуда.
Впоследствии продавцы поняли, что наибольшую прибыль от распродаж они получают перед рождественскими праздниками (в США – 25 декабря), ведь в это время люди скупают подарки для своих близких и друзей. Отсюда пошла традиция начинать Черную пятницу после Дня благодарения, давая покупателям месяц перед Рождеством.
Почему же пятницу окрестили "черной"? По одной из версий, название появилось из-за патрульных США. Дело в том, что в период больших скидок в магазинах наблюдается настоящий ажиотаж, увеличивается количество и продолжительность пробок, а между покупателями часто назревают потасовки.
Впоследствии у американцев появилась еще одна версия происхождения названия "Черная пятница". Ее связывают с идиомой "in the black", которая означает "положительный баланс" в бухгалтерской книге (в США расходы обозначают красным цветом, а доходы – черным). То есть магазины выйдут в плюс после распродаж.
Интересно, что в Соединенных Штатах даже пытались сменить название на "Большая пятница", но такой вариант не прижился.
Черная пятница 2022 в Украине: акции и скидки в магазинах
Черная пятница 2022 года в большинстве магазинах начнется в ночь на 25 ноября. Однако многие торговые площадки будут снижать цены на товары еще раньше:
- в магазине Фокстрот Черная пятница 2022 года продлится с 21 ноября по 30 ноября;
- Rozetka обещает покупателям грандиозные скидки (до -65%), однако дать пока неизвестны;
- сеть торговых магазинов Эпицентр также предлагает скидки – здесь они начнутся 22 ноября и закончатся 28 ноября, а размер скидки будет составлять до -90%;
- в Эльдорадо можно будет приобрести электронику на Черную пятницу (25 ноября), а скидки достигнут -70%;
- проведет распродажи также и магазин Алло – однако точные даты акции пока неизвестны;
- технику и электронику со скидками до -50% предлагает также Comfy в период с 21 по 28 ноября;
- в магазине Жжук также запланированы скидки, стартует Черная пятница здесь в ночь на 25 ноября;
- в Watsons Черная пятница продлится с 22 по 28 ноября, здесь предлагают скидки на товары до -70%.
Лайфгаки к Черной пятнице: как не переплатить
В Черную пятницу нужно быть максимально внимательным, чтобы не переплатить за товары. Поэтому запомните несколько важных советов:
- предварительно подпишитесь на рассылку желаемого ритейлера;
- создайте аккаунты на больших торговых площадках, чтобы потом не тратить время;
- изучайте цену на товар в течение длительного периода;
- лучше не покупайте неизвестные бренды, даже если они с большой скидкой;
- среди товаров с пониженной ценой часто выставляют устаревшие модели устройств, поэтому изучайте информацию;
- сделайте список магазинов, где есть нужный вам товар;
- создайте свой список желаний (т.е. список товаров, которые вы хотели бы приобрести на Черную пятницу);
- шопинг лучше начинать онлайн – еще до открытия физических магазинов;
- смотрите не на скидку, а на цену;
- обращайте внимание на правила возврата товара;
- подумайте, какую сумму вы готовы заплатить (заранее переведите средства на карту для оплаты онлайн, прибавив к ней 10-15%), так вы не переплатите;
- не забудьте о доставке товара, поэтому изучите условия в каждом магазине.
Также запомните, что по закону вы имеете право вернуть купленную вещь в течение 14 дней (если у вас остался чек) при нехватке товара.