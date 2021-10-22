Когда цвет имеет значение: чем внутренний COVID-сертификат отличается от международного и как их использовать

Когда цвет имеет значение: чем внутренний COVID-сертификат отличается от международного и как их использовать

С 21 октября украинцев не будут пускать в транспорт межобластного сообщения без подтверждения прививки в форме COVID-сертификата или Международного свидетельства о вакцинации или без негативного ПЦР/антиген теста.

В Украине уже сделали более 15 млн прививок против COVID-19, и теперь — более 6 млн украинцев имеют право получить "зеленый" COVID-сертификат о полном вакцинацию и Международное свидетельство о вакцинации, и еще более 8 млн могут получить внутренний "желтый" COVID-сертификат о вакцинации на основании первой дозы.

О том, в чем разница между COVID-сертификатом и Международным свидетельством о вакцинации, какое значение имеет цвет COVID-сертификата, срок действия каждого из документов и главное — где и как их можно получить, использовать — говорится в разъяснении от Минздрава.

Международное свидетельство о вакцинации и как его получить

Международное свидетельство о вакцинации — это бумажный документ, который вы можете получить:

у врача, проводившего вам прививки;

у своего семейного врача, после прохождения полного курса вакцинации против COVID-19.

В свидетельстве указано:

название вакцины;

ее производителя;

номер серии;

количество полученных доз

дата прививки.

Документ подписывает врач и заверяет печатью медицинское учреждение. Международное свидетельство действует в странах, правительства которых обязались придерживаться Международных медико-санитарных правил.

Информацию о перечне стран, которые признают международное свидетельство о вакцинации, можно найти по ссылке. Перед поездкой Минздрав рекомендует также уточнять эту информацию на официальных сайтах министерств внутренних дел целевой и транзитных стран.

Основанием для выдачи Международного свидетельства о вакцинации является полный курс вакцинации.

Срок действия — 365 дней.

COVID-сертификат и как его получить

COVID-сертификат — это защищенный документ в телефоне, на бумаге или на другом носителе, который можно загрузить через Портал электронных услуг "Дія" или в мобильном приложении "Дія". Его можно сформировать после получения одной или двух доз вакцины, и поэтому существует:

"Желтый" СOVID-сертификат — подтверждает факт получения 1-й дозы прививки и действует 120 календарных дней от этой даты

— подтверждает от этой даты "Зеленый" COVID-сертификат — подтверждает факт получения полной вакцинации и действует 365 календарных дней с даты последней прививки. Полная вакцинация может состоять из одной дозы однодознои вакцины Janssen и двух доз двудозной вакцины: Comirnaty/Pfizer, AstraZeneca/Covishield, Spikevax/Moderna, CoronoVac.

COVID-сертификаты могут быть:

внутренними;

международными.

Внутренние, в соответствии с названием, действуют только в Украине. Международные действуют как внутри страны, так и за рубежом. Например, с международным COVID-сертификатом можно свободно путешествовать в меньшей мере 43 стран и пользоваться им внутри этих стран для входа на публичные мероприятия, в кафе, кинотеатры и т.д. Это страны, которые вошли в Доверительную сеть е-здоровья ЕС, список участников расширяется ежемесячно, их можно проверить с ссылкой.

В Украине же — внутренним и международным COVID-сертификатом можно пользоваться равноправно. Но, чтобы пользоваться международным, нужно иметь при себе также паспортный документ.

COVID-сертификат можно не только показывать со смартфона, а также распечатать. Сделать это можно самостоятельно с помощью портала государственных услуг "Дія". Для этого нужно:

зарегистрироваться, указав свой мейл и телефон;

заказать услугу covid-сертификат;

подождать от 15 минут до нескольких часов, пока документ в формате pdf будет создан и об этом вам придет сообщение;

загрузить файл, который можно распечатать черным на белой бумаге и предъявлять в такой форме или загрузить в телефон и показывать с экрана.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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