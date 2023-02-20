Когда день ангела у Галины в 2023 году: в какие даты поздравлять девушек с этим именем

Красивое и благозвучное имя Галина очень распространено в Украине. Читайте в материале ТСН.ua, что это значит и когда в 2023 году Галиночки будут праздновать свой день ангела.

Что означает имя Галина

Имя Галина происходит от древнегреческого слова "галене", которое означает "беззаботность", "штиль" и "спокойствие". Интересно, что в мифологии Древней Греции можно найти нереиду-покровительницу тихого моря, которую звали Галена. А в Испании и Италии существует созвучное слово "gallina", что означает "курица".

Сокращенные и ласковые формы имени Галина: Гала, Галя, Галочка, Галюська, Галинка, Галька, Галюня.

Считается, что женщины с именем Галина отличаются спокойным и уравновешенным характером. Вместе с тем они целенаправленны, активны, самокритичны, честны. Галины не знают, что такое уловка или зазнайство. Всего, что у них есть, пытаются добиваться честным трудом. А еще такие девушки при поиске работы опираются не на финансы, а на зов своего сердца. Галины являются хорошими хозяйками и заботливыми мамами.

Когда день ангела Галины в 2023 году по церковному календарю

Девушки с благозвучным именем Галина празднуют день ангела всего три раза в год. По церковному православному календарю это будут следующие даты:

23 февраля 2023 — день памяти праведной Галины, дочери императора-язычника Септимия. Всеми силами девушка пыталась убедить отца отказаться от поклонения идолам и обратиться к истинной вере. Также она разрушала все изображения языческих богов. Поэтому император приказал казнить наставника Галины, но саму свою дочь не смог убить. Девушка скончалась своей смертью. Праведная Галина, по церковной традиции, считается покровительницей тех, кто защищает правду. А еще она дает силу малодушным.

23 марта и 29 апреля 2023 года — церковь чтит в эти дни память мученицы Галины Коринфской. Она вместе со своими последователями отказалась принести жертву идолам. За это ее сначала арестовали, а потом казнили. Данных о том, как умерла святая мученица, не сохранилось. Однако известно из церковных преданий, что ее учителя и других его учеников долго пытали, топили, тащили за телегой, забивали камнями, а в конце обезглавили.

Не забудьте поздравить с днем ангела всех знакомых и близких Галин и пожелать им тепла, радости, счастья, семейного благополучия и хорошей судьбы.

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