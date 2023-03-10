Когда день ангела у Марины в 2023 году: в какие дать приветствовать девушек с этим именем

Хорошее и благозвучное имя Марина очень распространено в Украине. Читайте в материале ТСН.ua, что это значит и когда в 2023 году Маринки будут праздновать свой день ангела.

Что означает имя Марина

Имя происходит от латинского слова "маринус", что означает "морской".

Сокращенные и ласкающие формы имени Марина: Мариночка, Мариша, Маринка, Маринушка, Маренька, Маруся, Маричка, Марун.

Считается, что женщины по имени Марина всегда знают свою цену, большинство поступков совершают обдуманно. С раннего детства бывает объектом поклонения. В браке обычно ищет себе материальное обеспечение и спокойствие. Также Марина нуждается в постоянных комплиментах и много внимания.

Когда день ангела Марины в 2023 году по церковному календарю

Девушки с благозвучным именем Марина празднуют день ангела трижды в год. По церковному православному календарю это будут такие даты:

13 марта 2023 года – Церковь чтит память преподобных Марины и Киры, которые были сестрами и жили в IV веке в городе Берия (Малая Азия). Когда сестры достигли совершеннолетия, оставили родительский дом и стали жить в пещере затворницами. Они носили на телах тяжелые вериги и молились. Так подвизались Марина и Кира сорок лет, а свою одинокую жизнь закончили для того, чтобы поехать в Иерусалим и поклониться Гробу Господню.

30 июля 2023 — верующие молятся Марине Антиохийской, которая была римской девой-христианкой и святой мученицей. О ее жизни не сохранилось точных сведений. Известно лишь, что жила она во времена правления императора Диоклетиана, воспитывалась нянькой-христианкой и получила крещение. Решила Марина жить целомудренной жизнью, потому отказалась стать женой римского префекта. Перенесла много страданий, в том числе и сожжение на огне. Окончательно была казнена отрубанием головы.

24 августа 2023 года — чествование памяти Марины Андреевны.

Не забудьте приветствовать с днем ангела всех знакомых и близких Марин и пожелать им тепла, радости, счастья, семейного благополучия и хорошей судьбы.

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