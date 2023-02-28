Когда день ангела у Марьяны 2023 года: в какие даты приветствовать девушек с этим именем

Красивое и благозвучное имя Марьяна очень распространено в Украине. Читайте в материале ТСН.ua, что это значит и когда в 2023 году Марьянки будут праздновать свой день ангела.

Что означает имя Марьяна

Существует две версии происхождения имени Марьяна. По одной, оно образовалось после слияния двух других имен (Анна и Мария) и означает "печальная грация", "отвергнутая благодать". За другой — это женская версия мужского имени Марьян, что означает "морской".

Сокращенные и ласкающие формы имени Марьяна: Марьянка, Марьяночка, Маря, Маречка, Маренька, Мариана, Марианочка, Марианушка, Марианка.

Считается, что женщины по имени Марьяна очень страстны и склонны к душевному надрыву. Имеют эмоциональный характер, который может мешать в жизни. Вынуждены держать себя в руках в большинстве ситуаций. Также Марьяна чувствительный и душевный человек, всегда готовый прийти на помощь.

Когда день ангела Марьяны 2023 года по церковному календарю

Девушки с благозвучным именем Марьяна празднуют день ангела всего дважды в год. По церковному православному календарю это будут следующие даты:

2 марта – чтится память праведной Мариамны, которая была сестрой апостола Филиппа. Она была одной из тех женщин, которые проповедовали христианство, дала обет девства.

22 июня — Церковь снова вспоминает праведную Мариамну, которая много проповедовала об Иисусе Христе после его распятия. Также она была сестрой апостола Филиппа и оставалась чиста до конца своей жизни.

Не забудьте приветствовать с днем ангела всех знакомых и близких Марьян и пожелать им тепла, радости, счастья, семейного благополучия и хорошей судьбы.

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