Когда день ангела у Светланы в 2023 году: в какие дать поздравлять девушек с этим именем

Красивое и благозвучное имя Светлана очень распространено в Украине. Читайте в материале ТСН.ua, что это значит и когда в 2023 году Светланки будут праздновать свой день ангела.

Что означает имя Светлана

Имя Светлана происходит от славянских слов "свет" и "лан". У старых русичей оно означало "земля". Существует еще одна трактовка значения этого имени. По некоторым источникам, Светлана означает "светловолосая" или "светлая душа".

Сокращенные и ласковые формы имени Светлана: Светуля, Светланка, Светусик, Светланочка, Светик.

Считается, что женщины по имени Светлана очень отзывчивы, коммуникабельны, дружелюбны и жизнерадостны. Они любят находиться в центре внимания, умеют устраивать праздник. Светлана умеет поддерживать друзей и делает это бескорыстно. В то же время девушки с таким именем могут быть нерешительными в принятии решений.

Когда день ангела Светланы 2023 по церковному календарю

Девушки с благозвучным именем Светлана празднуют день ангела трижды в год. По церковному православному календарю это будут следующие даты:

26 февраля 2023 года — почитается память преподобной Светланы Палестинской. Она попала в кораблекрушение и единственная осталась жива. Девушку выбросило на скалистый берег, где ей помог блаженный Мартыниан. Он рассказал ей, что трижды в год заходит сюда корабль с провизией, а затем оставил ее в одиночестве. Когда прибыл корабль, Светлана отказалась плыть в город. Шесть лет она жила на скале без крова, постоянно молилась и ела, что находила.

2 апреля 2023 года — Церковь чтит память мученицы Светланы Римской. Это именно та самаритянка, с которой разговаривал Иисус Христос у колодца Иакова. Она пострадала за свою веру во время правления императора Нерона. Господь показал женщине ее будущие страдания и она отправилась в Рим вместе со своими сыновьями (Иосием и Виктором), а также сестрами (Кирикией, Параскевой, Анастасией, Фотидой и Фотографией). Умерла в колодце от полученных ран.

16 ноября 2023 — мученицы Фотинии (Светланы). Церковь снова вспоминает самаритянку, которая дала напиться Иисусу у колодца. Она проповедовала Слово Божие в разных странах и не боялась стать мученицей.

Не забудьте поздравить с днем ангела всех знакомых и близких Светлан и пожелать им тепла, радости, счастья, благополучия и хорошей судьбы.

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