Когда день Бориса и Глеба 2022 года: история князей, ставших мучениками

15 мая 2022 года в православном календаре – день Бориса и Глеба. Они были святыми благоверными князьями-страстотерпцами, принявшими мученическую смерть за свою веру. Читайте в материале ТСН.ua историю жизни Бориса и Глеба, а также народные приметы и традиции этого дня, которые существовали среди украинского народа.

Борис и Глеб: что нам известно о святых князьях

Борис и Глеб были братьями и сыновьями киевского князя Владимира Святославовича, также известного как равноапостольный князь Владимир. Родились они незадолго до крещения Киевской Руси. В детстве, которые и все дети князей получили хорошее образование, а также читали немало религиозной литературы, хотели посвятить свою жизнь Господу. 1015 старший брат Святополк убил своих братьев Бориса и Глеба из-за опасений, что они могут стать его конкурентами в борьбе за киевский престол, которая началась после того, как Владимир Святославович отошел в вечность.

Борис и Глеб знали, что старший брат хочет их убить. Однако они решили не скрываться, а смиренно принять смерть от братоубийцы. Сначала Святополк убил Бориса. Случилось это у реки Альты. Через некоторое время в устье реки Смядини (недалеко от Смоленска) был убит и Глеб.

Церковь причислила князей Бориса и Глеба к лику святых за их мученическую смерть от единоверцев. Более того, они стали первыми при Киевской Руси святыми, которых канонизировали к лику мучеников-страстотерпцев. 15 мая в качестве даты памяти Бориса и Глеба была выбрана не случайно. Именно в этот день их мощи перенесли в Вышгородский храм.

День Бориса и Глеба: какие традиции и обряды существуют

Бориса и Глеба называют в народе "соловьиный день" / Фото: pixabay.com

15 мая среди наших предков было принято называть "соловьиным днем". Традиционно в этот день начинали петь настоящие предвестники тепла — соловьи. По сей день украинцы пытались закончить все работы в поле и на огороде. А еще в день памяти Бориса и Глеба часто покупали мелкую домашнюю живность, цыплят, поросят. Считалось, что тогда покупка будет хорошей.

Еще одно народное название 15 мая – Барыш день. Это потому, что святого Бориса часто называли барышником. День Бориса и Глеба особенно почитался среди торговцев и купцов, ведь считали, если сегодня у них хорошая выручка, успех будет сопровождать весь год подряд.

Также в день Бориса и Глеба пытались душевно поговорить с близким человеком, с которым тяжело было найти общий язык в другие дни. А если вам нужно обратиться к своему начальству, лучше сделать это 15 мая, тогда можно не бояться отказа.

Народные приметы 15 мая

Громко поет соловей – пришло настоящее лето.

В праздник Бориса и Глеба ясный восход солнца, значит, лето будет без осадков.

Если 15 мая теплый день, ждите плохого урожая хлеба.

Если на день Бориса и Глеба начала цвести черемуха и поют соловьи – будет похолодание, которое продлится 2 недели.

Услышать 15 мая пение соловья раньше пения кукушки — к счастливому лету.

Слышны соловьиные трели и вода пошла на убыль – пора начинать посевную.

Сильная молитва в день памяти Бориса и Глеба

День Бориса и Глеба: сильная молитва / Фото: Pexels

О, святые светлые мученики, трудившиеся на ниве Христовой, и веру Христову по родной земле, как золотое зерно, сеяли, и со злой руки брата вашего окаянного погибли! Молим вас: будьте нам, вашему украинскому народу, защитниками и опекунами святыми перед Богом. Совершите своею — данной Вам Господом властью святой и своими молитвами перед небесным Отцом, чтобы наш народ не испытал никогда больше поругания и вреда от негодных родных сыновей своих и чтобы окаянных между нами уже не было, как и всяких дрязг и конфликтов, недоразумений и вражды.

Небесной милостью и благодатью Святого Духа благословите нас, святые мученики за веру Христову, честно, справедливо и праведно жить — в братском единстве, согласии и любви и, наконец, до древней силы и добра дойти и в доброй судьбе Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа правдиво прославлять, благодарить и служить Ему. Аминь.