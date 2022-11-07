Когда день Дмитрия Солунского 2022 года: история праздника, что нельзя делать, традиции и молитва

8 ноября верующие ежегодно чтят память Дмитрия Солунского, принявшего мученическую смерть за веру во Христа в IV веке. В народе его часто называют Дмитриев день. ТСН.ua рассказывает о Дмитрии Солунском.

Дмитрий Солунский: что известно об этом великомученике

Жил Дмитрий Солунский в III-IV веке в Фессалонике (Солунь, Греция). Родился в семье римского проконсула. Но его родители были тайными христианами. Когда отец умер, Дмитрий получил его должность, однако решил не преследовать христиан, как того хотели тогдашние правители, а открыто прославлял Спасителя и даже боролся с язычниками.

За это правитель решил его арестовать, однако Дмитрий узнал об этом заранее и поручил своему слуге Луппу раздать все состояние семьи бедным и нуждающимся. При этом слуга приговаривал слова: "Будем искать себе богатство небесное". Встав на суде перед императором Максимилианом, Дмитрий вслух признал себя христианином, за что был брошен в тюрьму.

Впоследствии во время гладиаторских боев христианин Нестор убил любимого бойца императора Максимилиана – Лия. Тот был известен своим безжалостным отношением к христианам. Максимилиан так сильно разозлился, что приказал убить не только Лия, но и другого христианина – Дмитрия. Утром 8 ноября его вывели на площадь и пронзили тело копьями. Позже христиане тайно похоронили Дмитрия. А слуга его Луппа взял кольцо и ризу великомученика и затем совершил с их помощью немало чудес.

Традиции дня памяти Дмитрия Солунского

Икона Дмитрий Солунский / Фото: commons.wikimedia.org

Почитать память великомученика наши предки начали сразу после крещения Киевской Руси. А в Киеве даже основали Дмитриевский монастырь в начале 70-х годов XI века. Сейчас он известен как Свято-Михайловский Златоверхий монастырь. Строительством храма занимался сын Ярослава Мудрого, великий князь Изяслав, за крещение получивший имя Дмитрий.

На иконах Дмитрия часто изображают с копьем в руках, поэтому праздник Церковь связывает с защитой своей земли, патриотизмом.

Издавна существовало поверье, что в Дмитров день на могилы прилетают усопшие в образе птицы. Поэтому люди шли на кладбища и рассыпали там зерно.

Также было принято собираться всей семьей за праздничным столом. На ужин обязательно пекли блины, а когда снимали со сковороды первый, то говорили: "Помни, Господи, честных родителей". Его оставляли на окне и не ели.

В народе верили, что души усопших приходят ночью, а потому праздничный обед всегда начинался вечером. Чтобы родственники, которых уже нет с семьей, тоже могли присоединиться к трапезе, на стол ставили дополнительные тарелочки и клали по ложке из каждого блюда. Затем их переставляли к образам или в угол. Рядом обязательно клали полотенце и мисочку с водой. Чтобы души потом могли "умыться".

Наши предки приметили, что наши предки в этот день наблюдали за журавлями: если они ожидают дождя, то будет сильный дождь.

А еще в народе именно 8 ноября кончался земледельческий год. Предки представляли, что святой Дмитрий "закрывает" землю ключом и передает его святому Юрию, который затем "откроет" весну (6 мая). В частности, в одной из колядок были такие слова: "у святого Дмитрия труба из серебра" и ею он оповещает, что пришла зима.

После дня Дмитрия Солунского в народе уже не устраивали свадьбу и не ходили в сваты. Если оставалась какая-нибудь девушка в деревне незасватанная, то этот год считался для нее потерянным. Существовали даже поговорки по этому поводу: "До Дмитрия девушка хитра, а по Дмитрию хоть труба вытри", "До Дмитрия девка хитра, а по Дмитрию хоть за старца, чтобы не остаться" или "До Дмитрия девка хитра, а после Дмитрия кое-каким чтоб был, чтобы хлеб раздобыл".

Молитва святому Дмитрию для помощи военным

Молитва святому Дмитрию для помощи военным / Фото: pixabay.com

Святому Дмитрию Солунскому издавна молились о нескольких вещах:

получить помощь в ходе военных действий;

исцелиться от болезней глаз;

получить мужество и терпение.

В это тяжелое для Украины время следует прочитать молитву к великомученику Дмитрию о помощи во время военных действий:

Святой и славный великомученик Христов Дмитрий, скорый в помощи и теплый покровитель, с верой приходим к тебе! Ты, стоящий с отвагой перед Небесным Царем, выпроси у Него прощение грехам нашим и чтобы освободиться нам от моря, землетрясения, потопа, огня, меча и вечной муки. Моли благость Его, чтобы уничтожить этот город, обитель сию и всякую страну христианскую. Выпроси у Царя Царствующих на врагов победу и преодоление православным христианам, всему государству православный мир, покой, твердость в вере и приближение к благочестию; нам же, почитателям честной памяти твоей, выпроси благодатное укрепление на дела добрые, чтобы благотворному Владыке нашему Христу Богу здесь послужить, и сподобиться молитвами твоими подражать Царству Небесному для вечного прославления Его с Отцом и Святым Духом. Аминь.

Что нельзя делать

8 ноября лучше не занимать деньги, считается, что вас могут обмануть.

Не рекомендуется заниматься тяжелым физическим трудом, потому что задуманного не сделаешь.

По некоторым поверьям в день Дмитрия нельзя стирать и мыться.

Народные приметы в Дмитров день