Когда День Независимости Украины 2022: какая история этого праздника, основные традиции

24 августа – День Независимости Украины. Это важный для государства и каждого из нас праздник, традиционно празднуемый в конце лета. В 2022 году дата выпадает на среду. Читайте в материале ТСН.ua об истории Дня Независимости Украины и традициях этого праздника.

История важнейшего для украинцев праздника – Дня Независимости

Во времена холодной войны и, особенно после смерти Степана Бандеры, на Западе украинская диаспора традиционно спонсировала праздничные мероприятия по случаю "Дня независимости Украины", которые украинцы за границей праздновали традиционно 22 января — в годовщину Акта Злуки.

Однако все изменил Всесоюзный референдум о сохранении СССР. В Украине в то время существовало Народное движение Украины за перестройку, которое видело своей основной целью борьбу за независимость Украины. По их настоянию в республике провели референдум и опросы. Это стало первым шагом к независимости.

16 июля 1990 года Верховный Совет УССР принял Декларацию о государственном суверенитете Украины. А позже того же дня приняла постановление «О Дне провозглашения независимости Украины», в котором говорилось:

Учитывая волю украинского народа и его извечное стремление к независимости,

подтверждая историческую важность принятия Декларации о государственном суверенитете Украины 16 июля 1990 года,



Верховный Совет Украинской Советской Социалистической Республики постановляет:



Считать день 16 июля Днем провозглашения независимости Украины и ежегодно праздновать его как государственный общенародный праздник Украины.

Однако совсем скоро возникла необходимость изменить дату празднования. Ведь именно 24 августа 1991 года Верховный Совет УССР принял Акт провозглашения независимости Украины. Он был подтвержден 1 декабря 1991 на Всеукраинском референдуме.

Ежегодно с 1992 года празднуется День Независимости Украины 24 августа.

15 интересных фактов о Дне Независимости Украины

24 августа 1991 года Верховный Совет УССР принял Акт о провозглашении независимости Украины / Фото: commons.wikimedia.org

Впервые День независимости Украины был отмечен 16 июля 1991 года. Однако позже дату перенесли на 24 августа. Решение о провозглашении независимости Украины было принято не политиками, а народом на Всеукраинском референдуме. Тогда на листе был только один вопрос: "Подтверждаете ли Вы Акт провозглашения независимости Украины?". Более 90% украинцев из разных областей ответили утвердительно. 24 августа 1991 года было созвано чрезвычайное внеочередное заседание Верховного Совета УССР – произошло это через 3 дня после подавления путча консервативных сил СССР. 346 депутатов (даже коммунистическая партия УССР) проголосовали за независимость Украины. После завершения внеочередного заседания (24 августа 1991 года) у трибуны оппозиционерами был исполнен гимн Украинских Сечевых стрелков. Песню сразу подхватили собравшиеся на улице митингующие. Утром 23 августа 1991 года в обычной школьной тетради был записан черновик Акта о провозглашении независимости Украины. Написали ее Леонтий Сандуляк и Левко Лукьяненко. Внести в зал Верховной Рады сине-желтое знамя предложил Вячеслав Чорновил. С ним украинский народ стоял на баррикадах возле русского Белого дома. Позже флаг подняли над куполом парламента. 24 августа 1991 года украинский сине-желтый флаг впервые с 1920 года развевался на флагштоке возле киевского городского совета. 28 января 1992 Государственный флаг Украины официально утвердили как государственный символ. Синий цвет флага Украины означает все земное, а желтый – символизирует Творца, Бога-Отца и Высшую Духовность. Первый военный парад, посвященный Дню Независимости Украины, состоялся на Крещатике в Киеве 24 августа 1994 года. Первым президентом независимой Украины стал Леонид Кравчук. Польша стала первым государством, признавшим независимость Украины. День Независимости Украины празднуют также и за границей – проводят акции, митинги, флешмобы, концерты. 2 сентября 1996 года в обращение ввели национальную валюту Украины – гривну.

День Независимости Украины: традиции празднования

На День Независимости Украины на Крещатике в Киеве традиционно проходит военный парад / Фото: pixabay.com

В 2021 году Украина праздновала юбилей – 30 лет независимости. Праздник всегда отличался особым размахом. Особенно шумно в столице, Киеве. Здесь устраивают военные парады, концерты, акции и фестивали.

Украинцы одевают вышиванки, носят сине-желтые флажки или привязывают ленты национальных цветов к одежде, сумкам, аксессуарам. Поют украинские национальные песни, прославляющие Родину.

К сожалению, в 2022 году обычного празднования Дня Независимости Украины не будет. Российские оккупанты пытаются лишить Украины самого дорогого — независимости, суверенитета и жизни украинцев.