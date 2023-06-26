Когда день Петра и Павла в 2023 году в Украине: история, что можно и запрещено делать

День Петра и Павла давно особенно почитается верующими и сопровождается специальными богослужениями, песнями и молитвами. Когда Петра и Павла в 2023 году изменится ли дата празднования по новому календарю?

Когда Петра и Павла в 2023 году

Церковному празднику всегда предшествует Петров пост, который зависит от празднования Пасхи (приходится на второй понедельник после Троицы) и каждый год имеет другую дату. В 2023 году он начался 12 июня и должен закончиться 11 июля. То есть апостолов Петра и Павла чествуют 12 июля 2023 года.

Изменится ли дата празднования этого великого церковного праздника после перехода ПЦУ на новоюлианский календарь? Да. Уже в 2024 году день Петра и Павла в Украине будут праздновать 29 июня.

История праздника: что нам известно об апостолах

На территории Украины праздник начал праздновать после Крещения Киевской Руси. По словам церковных преданий, на русскую землю первую икону святых привез святой равноапостольный киевский князь Владимир.

Апостол Петр вначале назывался Симоном и был сыном рыбака Ионы из Вифсаиды Галилейской. Его братом был апостол Андрей Первозванный и именно он привел Петра к Иисусу Христу. У Петра была семья и дом в Капернауме, однако по зову Сына Божьего апостол сразу отозвался, а потому занял особое место среди других учеников Христа. Именно он первым начал решительно назвал Иисуса Мессией, за что получил от него свое новое имя (в переводе "Петр" означает "камень").

Апостол Павел не был учеником Христа в его жизни. Сначала его звали Савл и он даже не исповедовал христианство, а принадлежал к числу проводивших гонения за христианами. Родился Савл в Малой Азии, где жили иудеи, не имевшие права римских граждан. Получил человек хорошее образование в Иерусалиме, готовился получить должность раввина. На пути к Дамаску, где он должен был преследовать христиан, Господь призвал его к апостольскому служению. После обращения он написал 14 посланий, включенных в Новый Завет. Около 67 года Павла арестовали недалеко от Рима и убили мечом из-за его веры.

Что значит праздник Петра и Павла? В этот день христиане чтят святых апостолов, вспоминают их смерть и переход в жизнь вечную, ведь они отошли к Богу с разницей всего в один год.

Народные приметы

После дня Петра и Павла кует кукушка – зима будет поздней.

Дождь на большой урожай ржи.

Холодные Петровки к голодному году.

На Петров день жара, на Рождество ждите мороз.

Что можно делать на Петра и Павла

Наши предки придумали немало разных названий для этого великого церковного праздника. Называли его в народе Петрик, Петро-Павло, Красное лето, Зеленый покос, Петров день, Петровка, Петра-рыбалки и т.д.

Во времена Киевской Руси этот день считался праздником рыбаков, ведь апостол Петр до своего проповеднического призвания занимался тем, что ловил рыбу вместе со своим отцом. Именно на Петров день начинали летний и заканчивали весенний рыболовный сезон. В некоторых регионах современной Украины рыбаки собирали средства на большую восковую свечу, которую ставили в церкви перед иконой апостола Петра ("Петру-рыбачке на мирскую свечу"), чтобы ловля рыбы была успешной.

А молодежь накануне праздника шла в поле, гуляла там всю ночь, ждала восхода солнца. В народе считалось, что все в день Петра и Павла особенное, все переливается разными красками, как радуга.

Почему нельзя купаться купаться на Петра и Павла и другие запреты

Наши предки в день Петра у Павла старались не подходить к открытым водоемам (кроме рыболовов) и не купаться, особенно с маленькими детьми. А все потому, что в древности существовало поверье, что в воде обитает нечистая сила, которая может затянуть ко дну. Также существовали и другие запреты:

женщинам запрещалось вязать и шить, чтобы не навлечь на себя беду;

на Петра и Павла запрещено венчаться, потому что пара быстро разбежится;

не стоит ходить в лес, потому что становятся агрессивными змеи и звери;

запрещалось давать деньги в долг, чтобы кошелек не был пуст весь год;

нельзя есть овощи и фрукты нового урожая, потому что в следующем году будет голод;

лучше воздержаться от супружеской близости, чтобы не было проблем в браке.

День Петра и Павла считается одним из важнейших православных праздников лета. Известно оно с давних времен, а потому обросло народными традициями и приметами.

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