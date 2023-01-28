Когда день святого Валентина 2023 года: что известно об этом празднике и как романтично отпраздновать

День святого Валентина в Украине давно стал популярным праздником. В этот день влюбленные проводят вместе, дарят друг другу подарки и делают романтические жесты. Читайте в материале ТСН.ua, когда день святого Валентина и какова его история.

В середине последнего зимнего месяца все влюбленные поздравляют друг друга с днем святого Валентина, который считается защитником любящих. Этот праздник давно популярен в мире, а в Украине его начали праздновать в 90-х годах прошлого века.

Когда день святого Валентина 2023 года

Каждый год праздник Всех Влюбленных приходится на 14 февраля. В 2023 году это будет вторник. Но даже в рабочий день пары пытаются встретиться, чтобы провести вместе время, дарят друг другу подарки, устраивают романтические свидания.

День святого Валентина: история

Уже не первый век отмечается день святого Валентина. История его очень романтична. Хотя, на самом деле, существует сразу несколько легенд о святом Валентине. По самой популярной из них он был христианским священником, жившим в городе Терни (итальянская провинция Умбрия) в III веке.

В 269 г. римский император Клавдий II захотел завоевать весь мир, однако у него не было достаточного количества воинов. Он решил, что причиной этого является семейная жизнь, отвлекающая мужчин от армии. Император считал, что женатый легионер больше думает не о славе империи, а о том, как прокормить семью. Тогда Клавдий II издал указ, согласно которому солдатам запрещалось жениться, пока они находятся на службе.

Однако, несмотря на указ, мужчины продолжали жениться на любимых, а помогал им в этом священник Валентин. Он проводил венчание тайно. Однажды император узнал о Валентине и разозлился настолько, что обрек его на казнь. Пока Валентин ждал исполнения приговора, влюбился в слепую дочь тюремщика. С помощью своих медицинских знаний он вылечил ее слепоту. А перед казнью прислал любимому письмо, которое подписал "Твой Валентин".

Как празднуют влюбленные день святого Валентина

День святого Валентина: традиции празднования / Фото: Pexels

Этот день считается днем романтики, нежности и любви. Поэтому 14 февраля влюбленные выражают свои чувства, обмениваются романтическими подарками, устраивают свидание.

Главным атрибутом считается открытка, в которой признаются в любви. В народе ее называют "валентинкой". Часто открытку делают в форме сердечек, а также украшают голубями, цветами, ангеликами, поцелуями.

А вот среди цветов популярность имеют красный и розовый. Именно в таких оттенках принято дарить подарки.

Часто влюбленные устраивают 14 февраля романтический ужин в домашней атмосфере или в кафе. А еще эту дату выбирают для проживания или создания семьи.

Поверья и приметы на день святого Валентина

Помолвка или свадьба 14 февраля принесут счастье и гармонию в семью. А семейная жизнь пары будет долгой и радостной.

А еще если влюбленная пара в этот день даст обоюдную клятву верности, тогда их союз не смогут разрушить никакие искушения и преграды.

В древности молодые девушки выходили 14 февраля во двор и смотрели на небо: если летит много птиц, то будет много поклонников.

Также за птичьими парами пытались узнать, каким будет избранник девушки. Если это синички, тогда жених будет добрым, молодым и веселым. А вот вороны означают, что девушку ждет суровый и старший мужчина.

Пытались утром выйти на улицу и спросить первого встреченного мужа его имя. Верили, что так будут звать и суженого.

Если 14 февраля первой девушке позвонит ее любимый, то весь год они будут находиться в неразрывной связи.