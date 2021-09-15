Когда День учителя 2021 в Украине: история праздника, лучшие поздравления в открытках, стихах, прозе

День учителя 2021 в Украине отмечается 3 октября. Лучшие поздравления в картинках, стихах, прозе, история и традиция праздника в материале ТСН.ua.
История и традиции празднования Дня учителя в Украине
Идея праздновать День учителя для чествования работников образования появилась во многих странах в XIX веке — преимущественно мероприятия посвящались выдающимся местным педагогам или выдающимся историческим событиям отрасли. Например, День учителя в Аргентине (11 сентября) основан в память выдающегося педагога-активиста, президента страны Доминго Фаустино Сармьенто, а в Индии (5 сентября) — в честь философа, общественного деятеля и также президента страны Сарвепалли Радхакришнана.
В Украине День учителя отмечают еще с советских времен. Этот праздник был закреплен Постановлением Президиума Верховного Совета СССР "О праздничных и памятных датах» 1980 года. Традиционно День учителя отмечается в первое воскресенье октября.
День учителя в 2021 году будут праздновать 3 октября. Одним из видов поздравления учителей в Украине является "день самоуправления" - когда школьники самостоятельно проводят уроки, а учителя отдыхают и только наблюдают. Также в этот день в школах проводятся всевозможные конкурсы и концерты. Педагоги получают цветы и символические подарки от детей.
Поздравление с Днем учителя в стихах
Пожелания учителю от родителей
Нелегкий труд — детей учить
И отдавать себя сполна,
Дорогу знаний им открыть,
Найти все нужные слова.
И в День учителя от нас
Примите благодарность,
Она честна, не напоказ,
Так пусть приносит радость.
Ваш терпеливый, нужный труд
Достоин восхищения,
Пусть все цветы для вас цветут,
Добавив вдохновения.
***
Спасибо Вам хотим сказать
За доброту и знания Ваши.
Детей непросто обучать,
Учителя труд очень важен.
Вам в День учителя желаем
Большого вдохновения,
Сердечно Вас мы поздравляем,
Хорошего Вам настроения!
***
Учитель — не профессия,
А дар, что свыше дан!
Поди, управься с ребятней:
Они же ― ураган!
Уже урок — а в классе гам,
Шпаргалки, двойки тут и там.
Всех научи, всем подскажи
И присмотри, и проследи.
С Днем педагога, Вас! Цветов
И самых теплых, щедрых слов.
Детей послушных, благодарных
И достижений триумфальных.
Пусть каждый миг и каждый час
Судьба балует щедро Вас.
Привносит в жизнь тепло и смех,
Веселье, счастье и успех.
***
Спасибо Вам за Ваше понимание,
За доброту, терпение и труд.
За щедро нам дарованные знания,
За много отработанных минут.
Ведь переоценить Ваш труд так сложно,
Учителем не каждый сможет быть.
И без таланта просто невозможно
Ученикам себя всю посвятить.
Удачи, нервов крепких и добра,
Еще здоровья Вам мы пожелаем.
Чему вы учите, чтобы не было зря,
Вас с Днем учителя сегодня поздравляем!
Поздравления от учеников
Наш уважаемый учитель,
Добра и мудрости хранитель,
Сегодня праздник ваш законный,
И мы спешим поздравить скромно.
Желаем крепкого терпенья
И от работы вдохновенья,
Учеников всегда прилежных,
И чтоб сбывались все надежды!
***
Учителям — земной поклон
И бесконечное почтенье
За силы, отданные нам,
За вашу помощь в обучении.
Удачи и здоровья вам,
Открытий новых, вдохновения.
Не опустеет пусть карман
И не кончается терпение.
***
Вам спасибо за старания,
С вами стали мы умней.
В День всемирный поздравляем,
Славим всех учителей.
Сил желаем, вдохновения,
Знаний свет нести всегда,
С вами вместе мы проводим
В школе лучшие года.
Будет пусть здоровье крепким
И нервишки не сдают,
Дети пусть вам радость дарят,
Только позитив несут.
***
С поклоном низким к Вам спешим,
Поздравить Вас от сердца и души,
Сказать спасибо Вам за труд и знания,
Поблагодарить за доброту и понимание!
Желаем крепкого здоровья, успеха и удачи,
Чтобы легко решались не только школьные задачи!
Поздравление с Днем учителя коллегам
Сегодня с Днем учителя
Хотим поздравить Вас,
Желаем Вам с улыбкой
Всегда входить в свой класс,
Пусть радостью и счастьем
Наполнятся все дни,
Желаем Вам удачи,
Здоровья и любви!
***
С Днём учителя! Пусть радость
Не оставит ни на миг,
Пусть улыбка вдохновляет,
Как прилежный ученик.
Вмиг мечтаний самых смелых
Воплотится череда,
И потоки дней волшебных
Пусть сливаются в года!
***
Пусть подарит этот праздник
Исполнение надежд
И мечтаний самых разных,
Новый к мастерству рубеж!
Пусть терпение не оставит,
И не мучает хандра,
А судьба успех подарит,
С Днем учителя, ура!
SMS поздравления ко Дню учителя
В День учителя хочу вам пожелать
В жизни никогда не унывать.
Мира, креатива, комплиментов,
Уваженья, трепетных моментов,
Творческих успехов, жизни личной,
В общем, чтоб все было на отлично.
***
Спасибо всем учителям.
Терпения и здоровья вам!
На свете нет людей мудрей.
Желаю много светлых дней,
Чтоб каждый счастье приносил,
И чтоб не убавлялось сил.
Пусть радость вам приносит труд,
А дети встречи с вами ждут.
***
День учителя сегодня
Отмечает шар Земной.
Я желаю вам здоровья,
Сил и бодрости — с лихвой!
Шуток, юмора и смеха,
Исполнения мечты.
Настоящего успеха,
Счастья, радости, любви!
Лучшие открытки и открытки с Днем учителя
Поздравление с Днем учителя в прозе
Поздравление от учеников
День учителя — праздник достойных, сильных, мудрых и отважных людей. Учитель — это не просто сложная и важная профессия, это настоящая миссия. Ведь именно учителя делают нашу страну современной, сильной и развитой, а украинцев — достойными, умными, обученными, человечными. Благодарю вас за ваш честный, неистовый труд, за этот невероятный вклад, за все, что вы делаете день за днем. С Днем учителя!
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Поздравляю с Днем учителя. Пусть все звезды на небе выполняют Ваши пожелания, пусть все ученики в школе выполняют все домашние задания, пусть все дни в Вашей жизни будут хорошими и счастливыми. Здоровья Вам, учителя, отличного настроения и искренних улыбок!
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С Днем учителя! Желаю новых свершений, значительных достижений и больших успехов! Пусть все ваши старания и усилия делают наш прекрасный мир еще прекраснее! Крепкого вам здоровья, огромного терпения, радости и внутренней гармонии, уважения и искренней благодарности от учеников и родителей!
Пожелания от родителей
Учитель — сложная профессия, которая требует чрезвычайных сил, мужества и достоинства. Но вы, наш дорогой учитель, считаете эту профессию делом своей жизни, и вы — пример для всех остальных. Лучшего нашего учителя поздравляем с профессиональным праздником, и от всего сердца пожелаем сил, благодарных учеников и вдохновения делать такое прекрасное и достойное дело!
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С Днем учителя! Желаю быть важной персоной в школе, счастливым человеком в жизни! Желаю с каждым своим уроком дарить ученикам прочные знания, веселые мечты, желаю с каждой минутой жизни дарить своему сердцу радость, искреннюю любовь!
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Учитель, поздравляем вас! В этот день мы хотим выразить вам нашу безграничную благодарность за то, что вы отдаете детям всю свою драгоценную душу, дарите им мудрость и знания, тепло и любовь вашего сердца. Желаем никогда на стареть душой, сил и вдохновения, благодарных детей и солнечных дней! С Днем учителя!
Теплые поздравления первой учительнице
День учителя — праздник, который мы с радостью отмечаем сегодня! И поздравляем вас, лучший в мире учитель. Вы каждый день вкладываете всю душу в учеников, даря им ценные знания и свою любовь. Огромный поклон вам и безграничная благодарность за ваш труд! С Днем учителя!
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Поздравляю с Днем учителя и хочу пожелать уверенности, выдержки, крепкого здоровья и крепких сил. Пусть Ваша любовь к жизни, к своей работе, ко всему миру будет без границ, пусть Ваши ученики будут послушными и способными на великие победы, пусть Ваше сердце встречает каждый день с хорошей надеждой, пусть Ваша душа с каждым мгновением познает вкус счастья.
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В этот осенний праздничный день желаем почувствовать тепло ученических сердец и силу родительской благодарности и уважения. Пусть жизнь будет наполнена воодушевлением, любовью и здоровьем, а педагогическое мастерство с каждым годом становится еще более изящной.
Лучшие поздравления классному руководителю
Поздравляю с Днем учителя. Желаю уверенности и бодрости, здоровья и вдохновения, уважения и любви, удачи и успеха. Пусть каждый день будет хорошим и веселым, интересным и ярким, пусть каждый ученик радует Вас своими достижениями, пусть каждый близкий человек дарит Вам гармонию и счастье.
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Поздравляю с Днем учителя. Желаю работать без устали. Желаю наслаждаться жизнью без каких-либо потерь. Желаю искренней любви, большого уважения, безграничного счастья и неугомонного вдохновения. Желаю быть отличным учителем, замечательным человеком и прекрасным примером альтруизма.
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Поздравляем от всех нас, нашего дорогого учителя, с профессиональным праздником! Благодарность вам и низкий поклон за ваш труд, доброту, профессионализм и любовь к ученикам. Поздравляем и желаем долгих лет и счастья!