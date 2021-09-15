Когда День учителя 2021 в Украине: история праздника, лучшие поздравления в открытках, стихах, прозе

День учителя 2021 в Украине отмечается 3 октября. Лучшие поздравления в картинках, стихах, прозе, история и традиция праздника в материале ТСН.ua.

История и традиции празднования Дня учителя в Украине

Идея праздновать День учителя для чествования работников образования появилась во многих странах в XIX веке — преимущественно мероприятия посвящались выдающимся местным педагогам или выдающимся историческим событиям отрасли. Например, День учителя в Аргентине (11 сентября) основан в память выдающегося педагога-активиста, президента страны Доминго Фаустино Сармьенто, а в Индии (5 сентября) — в честь философа, общественного деятеля и также президента страны Сарвепалли Радхакришнана.

В Украине День учителя отмечают еще с советских времен. Этот праздник был закреплен Постановлением Президиума Верховного Совета СССР "О праздничных и памятных датах» 1980 года. Традиционно День учителя отмечается в первое воскресенье октября.

День учителя в 2021 году будут праздновать 3 октября. Одним из видов поздравления учителей в Украине является "день самоуправления" - когда школьники самостоятельно проводят уроки, а учителя отдыхают и только наблюдают. Также в этот день в школах проводятся всевозможные конкурсы и концерты. Педагоги получают цветы и символические подарки от детей.

Credits

Поздравление с Днем учителя в стихах

Пожелания учителю от родителей

Нелегкий труд — детей учить

И отдавать себя сполна,

Дорогу знаний им открыть,

Найти все нужные слова.



И в День учителя от нас

Примите благодарность,

Она честна, не напоказ,

Так пусть приносит радость.



Ваш терпеливый, нужный труд

Достоин восхищения,

Пусть все цветы для вас цветут,

Добавив вдохновения.

***

Спасибо Вам хотим сказать

За доброту и знания Ваши.

Детей непросто обучать,

Учителя труд очень важен.



Вам в День учителя желаем

Большого вдохновения,

Сердечно Вас мы поздравляем,

Хорошего Вам настроения!

***

Учитель — не профессия,

А дар, что свыше дан!

Поди, управься с ребятней:

Они же ― ураган!



Уже урок — а в классе гам,

Шпаргалки, двойки тут и там.

Всех научи, всем подскажи

И присмотри, и проследи.



С Днем педагога, Вас! Цветов

И самых теплых, щедрых слов.

Детей послушных, благодарных

И достижений триумфальных.



Пусть каждый миг и каждый час

Судьба балует щедро Вас.

Привносит в жизнь тепло и смех,

Веселье, счастье и успех.

***

Спасибо Вам за Ваше понимание,

За доброту, терпение и труд.

За щедро нам дарованные знания,

За много отработанных минут.



Ведь переоценить Ваш труд так сложно,

Учителем не каждый сможет быть.

И без таланта просто невозможно

Ученикам себя всю посвятить.



Удачи, нервов крепких и добра,

Еще здоровья Вам мы пожелаем.

Чему вы учите, чтобы не было зря,

Вас с Днем учителя сегодня поздравляем!

Поздравления от учеников

Наш уважаемый учитель,

Добра и мудрости хранитель,

Сегодня праздник ваш законный,

И мы спешим поздравить скромно.



Желаем крепкого терпенья

И от работы вдохновенья,

Учеников всегда прилежных,

И чтоб сбывались все надежды!

***

Учителям — земной поклон

И бесконечное почтенье

За силы, отданные нам,

За вашу помощь в обучении.



Удачи и здоровья вам,

Открытий новых, вдохновения.

Не опустеет пусть карман

И не кончается терпение.

***

Вам спасибо за старания,

С вами стали мы умней.

В День всемирный поздравляем,

Славим всех учителей.



Сил желаем, вдохновения,

Знаний свет нести всегда,

С вами вместе мы проводим

В школе лучшие года.



Будет пусть здоровье крепким

И нервишки не сдают,

Дети пусть вам радость дарят,

Только позитив несут.

***

С поклоном низким к Вам спешим,

Поздравить Вас от сердца и души,

Сказать спасибо Вам за труд и знания,

Поблагодарить за доброту и понимание!

Желаем крепкого здоровья, успеха и удачи,

Чтобы легко решались не только школьные задачи!

Поздравление с Днем учителя коллегам

Сегодня с Днем учителя

Хотим поздравить Вас,

Желаем Вам с улыбкой

Всегда входить в свой класс,

Пусть радостью и счастьем

Наполнятся все дни,

Желаем Вам удачи,

Здоровья и любви!

***

С Днём учителя! Пусть радость

Не оставит ни на миг,

Пусть улыбка вдохновляет,

Как прилежный ученик.



Вмиг мечтаний самых смелых

Воплотится череда,

И потоки дней волшебных

Пусть сливаются в года!

***

Пусть подарит этот праздник

Исполнение надежд

И мечтаний самых разных,

Новый к мастерству рубеж!



Пусть терпение не оставит,

И не мучает хандра,

А судьба успех подарит,

С Днем учителя, ура!

SMS поздравления ко Дню учителя

В День учителя хочу вам пожелать

В жизни никогда не унывать.

Мира, креатива, комплиментов,

Уваженья, трепетных моментов,

Творческих успехов, жизни личной,

В общем, чтоб все было на отлично.

***

Спасибо всем учителям.

Терпения и здоровья вам!

На свете нет людей мудрей.

Желаю много светлых дней,

Чтоб каждый счастье приносил,

И чтоб не убавлялось сил.

Пусть радость вам приносит труд,

А дети встречи с вами ждут.

***

День учителя сегодня

Отмечает шар Земной.

Я желаю вам здоровья,

Сил и бодрости — с лихвой!



Шуток, юмора и смеха,

Исполнения мечты.

Настоящего успеха,

Счастья, радости, любви!

Лучшие открытки и открытки с Днем учителя

С Днем учителя

Поздравление с Днем учителя

Пожелания ко Дню учителя

День учителя

С Днем учителя

Поздравления с Днем учителя

Поздравление с Днем учителя в прозе

Поздравление от учеников

День учителя — праздник достойных, сильных, мудрых и отважных людей. Учитель — это не просто сложная и важная профессия, это настоящая миссия. Ведь именно учителя делают нашу страну современной, сильной и развитой, а украинцев — достойными, умными, обученными, человечными. Благодарю вас за ваш честный, неистовый труд, за этот невероятный вклад, за все, что вы делаете день за днем. С Днем учителя!

***

Поздравляю с Днем учителя. Пусть все звезды на небе выполняют Ваши пожелания, пусть все ученики в школе выполняют все домашние задания, пусть все дни в Вашей жизни будут хорошими и счастливыми. Здоровья Вам, учителя, отличного настроения и искренних улыбок!

***

С Днем учителя! Желаю новых свершений, значительных достижений и больших успехов! Пусть все ваши старания и усилия делают наш прекрасный мир еще прекраснее! Крепкого вам здоровья, огромного терпения, радости и внутренней гармонии, уважения и искренней благодарности от учеников и родителей!

Пожелания от родителей

Учитель — сложная профессия, которая требует чрезвычайных сил, мужества и достоинства. Но вы, наш дорогой учитель, считаете эту профессию делом своей жизни, и вы — пример для всех остальных. Лучшего нашего учителя поздравляем с профессиональным праздником, и от всего сердца пожелаем сил, благодарных учеников и вдохновения делать такое прекрасное и достойное дело!

***

С Днем учителя! Желаю быть важной персоной в школе, счастливым человеком в жизни! Желаю с каждым своим уроком дарить ученикам прочные знания, веселые мечты, желаю с каждой минутой жизни дарить своему сердцу радость, искреннюю любовь!

***

Учитель, поздравляем вас! В этот день мы хотим выразить вам нашу безграничную благодарность за то, что вы отдаете детям всю свою драгоценную душу, дарите им мудрость и знания, тепло и любовь вашего сердца. Желаем никогда на стареть душой, сил и вдохновения, благодарных детей и солнечных дней! С Днем учителя!

Теплые поздравления первой учительнице

День учителя — праздник, который мы с радостью отмечаем сегодня! И поздравляем вас, лучший в мире учитель. Вы каждый день вкладываете всю душу в учеников, даря им ценные знания и свою любовь. Огромный поклон вам и безграничная благодарность за ваш труд! С Днем учителя!

***

Поздравляю с Днем учителя и хочу пожелать уверенности, выдержки, крепкого здоровья и крепких сил. Пусть Ваша любовь к жизни, к своей работе, ко всему миру будет без границ, пусть Ваши ученики будут послушными и способными на великие победы, пусть Ваше сердце встречает каждый день с хорошей надеждой, пусть Ваша душа с каждым мгновением познает вкус счастья.

***

В этот осенний праздничный день желаем почувствовать тепло ученических сердец и силу родительской благодарности и уважения. Пусть жизнь будет наполнена воодушевлением, любовью и здоровьем, а педагогическое мастерство с каждым годом становится еще более изящной.

Лучшие поздравления классному руководителю

Поздравляю с Днем учителя. Желаю уверенности и бодрости, здоровья и вдохновения, уважения и любви, удачи и успеха. Пусть каждый день будет хорошим и веселым, интересным и ярким, пусть каждый ученик радует Вас своими достижениями, пусть каждый близкий человек дарит Вам гармонию и счастье.

***

Поздравляю с Днем учителя. Желаю работать без устали. Желаю наслаждаться жизнью без каких-либо потерь. Желаю искренней любви, большого уважения, безграничного счастья и неугомонного вдохновения. Желаю быть отличным учителем, замечательным человеком и прекрасным примером альтруизма.

***

Поздравляем от всех нас, нашего дорогого учителя, с профессиональным праздником! Благодарность вам и низкий поклон за ваш труд, доброту, профессионализм и любовь к ученикам. Поздравляем и желаем долгих лет и счастья!

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку