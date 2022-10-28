Когда День всех святых у католиков: история и традиции

1 ноября – День всех святых в Польше и других странах, где основной религией является христианство западного обряда. В 2022 году он выпадает на вторник. Что известно об этом празднике – читайте в материале ТСН.ua.

История Дня всех святых

У этого праздника более тысячелетняя история. Согласно католическим богословам, христиане начали чествовать всех мучеников, погибших за веру и церковь еще в I веке.

Когда в VII веке папа Бонифаций IV получил разрешение на освящение римского пантеона, до этого являвшегося языческим храмом, он решил посвятить его Божией Матери и всем святым мученикам. С тех пор чествование памяти всех святых совершалось 13 мая.

Перенесли дату 1 ноября в Англии в VIII веке. А с X века новая дата была официально утверждена у всех христиан западного ритуала.

В то же время постановили, что на следующий день (2 ноября) верующие будут молиться о душах всех усопших, а не только святых мучеников. Назвали его День удушающий. В этот день Церковь поминает души в чистилище.

Происхождение Дня всех святых – языческое

Часто этнологи указывают на языческие корни праздника День всех святых. До распространения христианства, усопших чествовали в день весеннего солнцестояния. Так в Римской империи праздник мертвых приходился на 13 мая.

Но у некоторых народов, например, у древних кельтов, усопших чествовали на праздник Саймон, который праздновали 1 ноября. Этот день посвящали урожаю и родственникам, которые уже отошли в другой мир. Именно поэтому христиане западного обряда в Англии (а на этой территории тоже жили кельты) решили поминать усопших 1 ноября. Этнологи считают, что это могло повлиять на перенос даты.

В общем, это широко распространенная практика, когда Церковь устанавливала христианские праздники в те дни, когда население праздновало языческие праздники, чтобы объединить традиции. Это помогало лучше воспринимать и понимать новенькую религию.

День всех святых в Польше: традиции празднования

День всех святых в Польше: традиции празднования / Фото: pixabay.com

В Польше, куда с начала полномасштабной войны выехало больше украинцев, День всех святых (Uroczystość Wszystkich Świętych) является государственным выходным. Здесь существует немало традиций, которые придерживаются все жители страны.

Сначала 1 ноября в костелах совершают торжественную литургию, которая заканчивается тем, что церковная процессия идет на кладбища. В этот день многие идут сюда, чтобы помянуть родственников и друзей. На надгробия ставят зажженные свечи и живые цветы.

А если никто давно не посещает могилу, поляки украшают ее тоже, даже если они были незнакомы с усопшими.

Зажигание свечей – это давняя польская традиция. В древности огонь символизировал защиту от нечисти и злых сил. Его обязательно зажигали в местах, где кто-то трагически погиб. Верили, что души смогут согреться.

Ранее также была традиция нести в День всех святых на могилы еду и устраивать там трапезу. Были убеждены, что в ночь на 2 ноября на землю спускаются души всех уже умерших. Потому продукты приносили не только на кладбище, но и оставляли дома на столе. Чтобы покойные родственники могли "полакомиться".

А чтобы души не испугать, 1 и 2 ноября старались не заниматься в доме домашней работой. Даже не выливали грязную воду.

В прошлом на День всех святых в Польше раздавали милостыню нищим, часто собиравшимся у храмов.

В польской культуре День всех святых – жалкий и грустный. Это одна из причин, почему Хэллоуин, связанный во многих странах с этим религиозным праздником, здесь не прижился.

2 ноября в День удушающий (Dzień Zaduszny) в Польше также проходят богослужения. Они имеют форму заупокойной молитвы за усопших, священники зачитывают их имена и произносятся молитвы за спасение душ.