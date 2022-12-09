Когда день зимнего солнцестояния 2022 года: интересные факты, традиции и народные приметы

День зимнего солнцестояния – особая дата для многих народов. В Украине он также имеет большое значение, ведь еще наши предки заметили, что он самый короткий год. Читайте в материале ТСН.ua о продолжительности дня и ночи в день зимнего солнцестояния.

Наши предки отмечали день зимнего солнцестояния еще в дохристианские времена. В славянском календаре этот праздник даже считался одним из самых важных. Вообще в году есть несколько дат, связанных с движением Солнца и продолжительностью светового дня. И день зимнего солнцестояния – последняя из них. В это время наступает самая длинная ночь, а после — дни постепенно увеличиваются. Эзотерики также считают этот день сильным, ведь у него сильная энергетика.

Когда день зимнего солнцестояния 2022 года

Самая длинная ночь года выпадает на 21 или 22 декабря. День зимнего солнцестояния выпадает на 22 декабря лишь в те годы, которые предшествуют высокосному. 2023 такой не будет, поэтому в этом году особенная дата наступит 21 декабря.

День зимнего солнцестояния в Северном полушарии планеты наступит в 16:47 по североамериканскому восточному времени (EST), следовательно по Киеву — в 23:47.

Многих интересует, какова продолжительность дня и ночи в день зимнего солнцестояния. По данным портала Date and Time, в этот день солнце по киевскому времени взойдет в 7:53, а сядет в 15:58. Следовательно, светлая часть суток будет длиться всего 8 часов и 4 минуты.

В настоящее время на севере Солнце находится в самом низком положении на небе, то есть ближе всего к горизонту. А потому дает меньше всего света за весь год.

День зимнего солнцестояния: приметы

День зимнего солнцестояния: приметы / Фото: pixabay.com

День зимнего солнцестояния почитали в Киевской Руси еще во времена язычества. В народе говорили: "Солнце — на лето, зима — на мороз", а наступление самой длинной ночи связывали с волей жестокого повелителя морозов и тьмы Карачуна.

Существовали и народные приметы:

безветренный и тихий день – плодовые деревья дадут хороший урожай;

ясное и лучезарное солнце — на Новый год будет морозно и пасмурно, а если на ветвях иней, тогда к новогодней ночи начнется оттепель;

идет дождь – весна будет мокрой; на деревьях видна иней — хороший урожай ржи и пшеницы.



Наши предки с днем зимнего солнцестояния праздновали и наступление нового года. Верили, что в это время на Землю спускается Молодое Солнце – Коляда. Он был богом веселья и духовного возрождения. Чтобы почтить божество, разжигали огромный костер, а также пекли обрядовый хлеб, который имел форму солнца.

Традиции и обряды в день зимнего солнцестояния

День зимнего солнцестояния: традиции и ритуалы / Фото: pixabay.com

Наши предки приметили, если в этот день погода хорошая, то и весна будет хорошая. Люди верили, что злые духи, желающие подпитаться энергией, с его приходом уходят в свет. Чтобы нечистая сила боялась подходить к домам, люди украшали свои дома ветками ели. Считалось, что духам не нравится запах хвои.

Люди водили хороводы и пели вокруг большого костра. Вообще существовало мнение, чем веселее проведешь день зимнего солнцестояния, тем лучше проведешь грядущий год.

Были и особенные ритуалы. Люди верили, что в этот день в воздухе живет особенная магия, которую можно использовать в благих целях. Какие существовали ритуалы в день зимнего солнцестояния?

Целебная очистка

Нужно набрать полную ванную воду, выключить яркий свет и зажечь свечи. Расслабьтесь и просто наслаждайтесь теплой водой. Закрыв глаза, вообразите все отрицательные эмоции в физической форме. Мысленно сожмите проблемы в кулаки, а затем выбросьте. Через некоторое время вы почувствуете, как по телу разливается тепло. Чтобы полностью отбросить все плохое, нужно спустить воду и смотреть, как она утекает.

Семена желания

Принесите в свой дом семена любого растения, положите на тряпку, предварительно которую нужно смочить водой. Тогда произнести ритуальные слова: "Семена и по семена, мне и по правде, намерены (что вы намерены сделать в следующем году), и так чтобы намерение мое осуществилось, проросло, корнями крепко в землю вонзилось. Так же будет так же сы, и тако быть. Аминь". Когда семена взойдет, обязательно пересадите растение в горшок и ежедневно в течение недели поливайте. Весной можно пересадить в землю. Наши предки верили, что через месяц желание пробудится.

Исполнение желания

На чистом клочке бумаги нужно записать одно свое заветное желание, а затем свернуть лист в трубочку. Зажечь свечу и поджечь одну сторону трубочки. Пока бумага будет гореть, не забудьте произнести слова: "

Молчаливое, и в том заветное, то, что в тайном уголке — что в моей душе, все то в огне — все пламя поглотит, все, что пойдет в космос, все, то до высших сил дойдет. А от них назад придет — и полное, и такое, что придет удовольствие. Но такое недовольство уже уйдет. Пусть идет — исполнится, сбудется, но силам не забудется". Когда лист догорит, пепел нужно собрать и развеять по ветру.

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