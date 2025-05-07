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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Время на прочтение
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Когда Украина должна отмечать День Независимости: историк назвал настоящую дату

24 августа 1991 года — дата, которую знают все. Но на самом деле независимость Украины была провозглашена на 73 года раньше. Историки приводят доказательства.

Автор публикации
Фото автора: София Бригадир София Бригадир
История Украины

День независимости Украины / © Pixabay.com/Pexels

Многие украинцы считают 24 августа 1991 года днем рождения независимой Украины. Однако историки напоминают: наше государство было провозглашено гораздо раньше.

Об этом рассказал историк Александр Алферов.

Как рассказал в своем видео историк, настоящая дата независимости — 22 января 1918 года. Именно тогда Украинская Центральная Рада приняла Четвертый Универсал, который официально утвердил создание Украинской Народной Республики (УНР). А уже через год, 22 января 1919-го, состоялся Акт Злуки (Воссоединения) — объединение УНР и Западно-Украинской Народной Республики (ЗУНР), который мы празднуем как День Соборности.

Почему же мы отмечаем День Независимости 24 августа

«Когда 24 августа 1991 года мы провозглашали независимость, в оригинальном черновике Левка Лукьяненко было написано, что это Универсал о восстановлении независимости, ведь мы восстановили в 1991 году Независимость, которая была провозглашена 22 января 1918 года», — заявил историк.

Он отметил, что именно коммунисты тогда настаивали на формулировке «провозглашение независимости», а не ее восстановление.

Напомним, историк назвал самый древний город Украины, существующий с VI века до нашей эры.

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