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- Украина
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Когда Украина должна отмечать День Независимости: историк назвал настоящую дату
24 августа 1991 года — дата, которую знают все. Но на самом деле независимость Украины была провозглашена на 73 года раньше. Историки приводят доказательства.
Многие украинцы считают 24 августа 1991 года днем рождения независимой Украины. Однако историки напоминают: наше государство было провозглашено гораздо раньше.
Об этом рассказал историк Александр Алферов.
Как рассказал в своем видео историк, настоящая дата независимости — 22 января 1918 года. Именно тогда Украинская Центральная Рада приняла Четвертый Универсал, который официально утвердил создание Украинской Народной Республики (УНР). А уже через год, 22 января 1919-го, состоялся Акт Злуки (Воссоединения) — объединение УНР и Западно-Украинской Народной Республики (ЗУНР), который мы празднуем как День Соборности.
Почему же мы отмечаем День Независимости 24 августа
«Когда 24 августа 1991 года мы провозглашали независимость, в оригинальном черновике Левка Лукьяненко было написано, что это Универсал о восстановлении независимости, ведь мы восстановили в 1991 году Независимость, которая была провозглашена 22 января 1918 года», — заявил историк.
Он отметил, что именно коммунисты тогда настаивали на формулировке «провозглашение независимости», а не ее восстановление.
Напомним, историк назвал самый древний город Украины, существующий с VI века до нашей эры.