Die Welt о переломном моменте: весенний кулак РФ рассыпался

Весеннее наступление России потерпело неудачу, в то же время разработка беспилотников в Украине стремительно продвигается. Переломный момент в этой войне больше не является далекой мечтой для Украины.

Об этом пишет германская газета Die Welt.

По мнению опрошенных изданием экспертов, Украине, вероятно, придется готовиться к новым и гораздо более интенсивным российским атакам в ближайшие дни и недели. Россия находится под давлением и хочет добиться решения в свою пользу.

С этой целью Москва сейчас консолидирует части своего стратегического резерва в Украине, которые действительно предназначались для защиты границ в других местах. Президент Украины Владимир Зеленский недавно на пресс-конференции назвал это «рискованным шагом».

Кремль издал директиву о захвате последних украинских опорных пунктов в Донецкой области до конца апреля. Требование включает уже подконтрольные Силам обороны города Дружковка, Константиновка и Покровск.

«Установленный срок невозможно соблюсти», — сказал Зеленский, добавив, что британская разведка также соглашается с его мнением.

Эксперты оценивают, что Россия может захватить всю область только за несколько лет, учитывая ее нынешние темпы продвижения. Даже оптимистичные российские прогнозы предполагают, что это произойдет не раньше августа 2027 года. В любом случае издание прогнозирует большие потери для РФ. Кроме того, Москве также придется захватить Краматорск, который в течение многих лет укреплялся.

До сих пор Россия проводила политику выжженной земли. Села превращались в руины ради продвижения ее интересов. Однако эта жестокая тактика вряд ли легко сработает сегодня.

Советник министра обороны, волонтер и блогер Сергей Стерненко убежден, что 2026 год может стать переломным — на передовой, в воздухе, а также во внутриполитической ситуации в РФ.

Ужесточение цензуры в России, перебои в доступе к мобильному интернету и блокирование Telegram являются «признаками того, что Кремль боится нестабильности в стране».

В издании отмечают, что в настоящее время невозможно достоверно предположить, насколько действительно ослаблен Кремль. Пока нет никаких признаков того, что Путин отклоняется от своей стратегии. День за днем ​​его солдаты пытаются захватить украинскую территорию.

Украина переходит в наступательный режим. В будущем на передовой будет развернуто гораздо больше беспилотников средней дальности, чем в последние месяцы. «Пока были только спорадические атаки», — сказал Стерненко. Благодаря недавно разработанным системам с дальностью действия от 50 до 150 километров существующая 15-километровая килл-зона будет значительно расширена.

Российское весеннее наступление, как соглашаются эксперты, было почти полностью неудачным. По их собственным данным, украинские Вооруженные силы смогли вернуть себе более 400 квадратных километров вблизи Александровки и Гуляйполя за первые три месяца — больше, чем за долгое время.

В то же время атаки на российские радары и системы противовоздушной обороны продолжаются на оккупированных территориях, а также в пределах российской территории. Это открывает путь для украинских «глубоких ударов», то есть атак вглубь страны.

Президент Центра глобалистики «Стратегия XXI» Михаил Гончар рассказал журналистам, что Россия находится на переломном этапе и потенциально может столкнуться с экономическим коллапсом. Однако он не хочет делать ставки на это.

«Но если Украина будет продолжать так, как она продолжала последние две недели (бить по нефтегазовой инфраструктуре РФ — Ред.), то у Москвы, несомненно, будет серьезная проблема», — добавил он.

Ранее военные аналитики предупредили о возможном захвате Сувалкского коридора и реализации сценария создания «народных республик» в эстонской Нарве.