Когда F-16 появятся в Украине: названы приблизительные сроки

Украина находится на пути получения американских истребителей F-16. Это может произойти в июне.

Об этом пишет Foreign Policy, ссылаясь на слова двух европейских чиновников в рамках Мюнхенской конференции по безопасности.

"Я думаю, что в июне мы увидим их в Украине", — заявил министр обороны Литвы Арвидас Анусаускас, ссылаясь на сроки, подтвержденные одним из европейских чиновников, присутствовавший в Мюнхене.

Украинское правительство ожидает, что до конца финансового года в США 12 пилотов пройдут обучение по управлению истребителями. Как отмечает издание, речь идет о сентябре.

Ранее глава украинской разведки Кирилл Буданов порадовал хорошими новостями по F-16.

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