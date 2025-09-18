Когда Facebook становится полем битвы: кто и зачем нас делит

© Getty Images

Facebook без «зрады» уже не Facebook . Люди, которые еще вчера могли быть соседями или коллегами, сегодня готовы словесно уничтожить друг друга из-за поста о вакцинации, собак, которых берут в кафе, действиях УКУ, политики или даже о том, как и где готовить борщ. Доходит до абсурда, когда в комментариях разворачиваются судилища над блоггерами, которые посмели за заработанные деньги купить сумку или уехать в отпуск. Общественная экспертиза затрагивает все – от уместности к градусу патриотичности.

И одно дело, если бы это были конструктивные конфликты. Едва ли не каждая фейсбук-измена несет деструктивность и непримиримость, лишь стимулируя к более разъединяющей и потенциально насильственной риторике.

Почему сейчас, когда Украина как никогда нуждается в единстве, мы сами себя раздираем изнутри? Виноваты ли в этом алгоритмы, россияне, мы сами, или все вместе? Было так всегда – на все эти вопросы ответ в этом блоге.

В лагере беженцев в Бангладеш 21-летний Маунг Савйеддолла рассказывал, как его соседи в Мьянме пошли против его народа, Рогинджа-мусульман, после постоянного потребления ненавистных Facebook-постов.

"Мы жили в хороших отношениях с большинством людей там", - рассказал он исследователям по правам человека. «Но некоторые очень ограниченные и очень националистически настроенные типы эскалировали ненависть против Рогинджа на Facebook. И люди, которые были хорошими, в близком общении с Рогинджем, изменили свое мнение против Рогинджа, и это превратилось в ненависть» - добавил он.

В 2017 году Рогинджа убивали, пытали, насиловали и переселяли тысячами. Более 700,000 человек сбежали из своих домов. Более 6,700 были убиты только в первый месяц насилия. А глава независимой миссии ООН прямо заявил: Facebook сыграл «определяющую роль» в геноциде. Экс-сотрудница Facebook Фрэнсис Хоген подтвердила злоупотребление техногиганта. По ее словам, компания способствовала разжиганию насилия на этнической почве в африканских и азиатских странах, потому что практически не следила за нарушениями своей же политики за пределами США.

Сегодня в Украине мы наблюдаем схожие, хотя и менее драматические процессы. Ссоры возникают не между этническими группами, а между самими украинцами. В то время, когда страна отчаянно нуждается в единстве для противостояния российской агрессии, Facebook становится полем битвы, где украинцы распинают друг друга, разрушая то самое общество, которое пытаются защитить от врага.

Проведенное год назад исследование доказало , что токсичность буквально заразительна. Люди, потребляющие агрессивный контент, сами становятся более агрессивными в комментариях

Были ли люди всегда такими злыми, или Facebook сделал нас монстрами? Правда в том, что темная сторона человеческой природы была всегда — просто раньше она была скрыта за нормами вежливости и ограничена физическими границами. Соцсети сняли все барьеры: дали анонимность, мгновение, глобальный масштаб и — самое страшное — вознаграждение в виде брани за жестокие комментарии. Вспомните средневековые площади с публичными казнями – люди приходили всей семьей смотреть, как кого-то четвертуют, и это считалось развлечением. Или советские «общественные суды», где коллективно осуждали одного человека за «безнравственное поведение». Или слухи в небольших городках, уничтожающих репутацию за одну ночь. Темные инстинкты те же — изменились только инструменты.

Исследования о которых мы слышали, в этом контексте приобретают другое закрытие - когда мы пишем злой комментарий и получаем брани, в мозгу выделяется дофамин - тот же, что и от наркотиков. Мы буквально «подсаживаемся» на ненависть, потому что она доставляет химическое удовольствие.

Наблюдения за почти 800 пользователями платформы в течение полутора месяцев продемонстрировали , что те, кто видели меньше токсичного контента, проводили время на 9% меньше в FB, кликали меньше по рекламе. Так что ненависть – это товар, который продают.

И это касается разных аспектов нашей жизни. К примеру, политического.

Анализ трех миллионов постов в социальных сетях обнаружил, что сообщения о политических оппонентах (часто с проявлениями враждебности) имеют на 67% большую вероятность быть распространенными, чем положительные посты о своих сторонниках. Каждое дополнительное слово критики увеличивает количество «сердитых» реакций и более широкое распространение.

Выходит, что вы пишете взвешенный, аналитический пост о сложной проблеме или взаимоотношении. Он набирает 50 лайков. А сосед излагает эмоциональный крик души с обвинениями и претензиями к какой-то партии. 500 распространений и 200 комментариев. Алгоритм видит это как сигнал: люди хотят эмоций, конфликтов, драмы. И начинает кормить нас именно этим.

Внутренние исследования Facebook продемонстрировали, что «дезинформация, токсичность и насильственный контент непропорционально распространяются из-за репостов». Генеральный директор BuzzFeed Джон Перетти прямо обвинил изменения алгоритма Facebook в создании стимулов для производства все более поляризующего контента.

То есть, гнев и возмущение распространяются в сети быстрее любых других эмоций. Одна токсическая дискуссия порождает десятки других, создавая цепную реакцию разъединения. И это феноменально, но понимая, что токсический контент нам вредит, мы не можем перестать на него смотреть. Это зависимость от чужого несчастья.

И этим пользуются. Пользуются блоггеры, пользуются политики, россия и все остальные актеры, кому это может быть выгодно.

Раньше философы верили: дайте людям образование и свободу слова, и они будут строить справедливое общество. Соцсети дали всем ровный голос, и оказалось – большинство хочет не истины, а подтверждения собственных предубеждений. А может ответ следует искать и в другом – зло не нуждается в мотивации, а добро – да. Чтобы написать отрицательный комментарий, нужно 5 секунд и нуль усилий. Чтобы ответить конструктивно нужно подумать, сформулировать, проверить факты.

Так что же может помочь уже сейчас? Кроме добродетели смирения, любви, прощения, миротворчества вполне прагматичны:

Ограничьте время в социальных сетях

Отписывайтесь от токсичных аккаунтов и страниц

Используйте приложения, блокирующие отрицательный контент

Делайте «цифровой детокс»

Перед реакцией на пост сделайте паузу

Спросите себя: «Сделает ли негативный комментарий мир лучше?»

Используйте правило: «Критикуй идею, не человека»

Практикуйте эмпатию: "Почему этот человек так думает?"

И хочу завершить все-таки положительным. При всей токсичности, есть признаки надежды. Мы – эксперты видим, что когда люди осознают манипулятивные техники, они становятся гораздо менее восприимчивыми к ним. Каждый раз, когда вы открываете Facebook, у вас есть выбор: стать частью проблемы или частью решения. Выбирайте.