Когда государство может забрать имущество и что такое выморочное наследство

После смерти человека в Украине его имущество, права и обязанности переходят к наследникам / © Associated Press

Даже во время военного положения вопросы наследования остаются актуальными. Обычно на имущество после смерти собственника есть хотя бы один претендент. Но бывают и ситуации, когда имущество есть, а наследников нет.

Об этом сообщает Правительственный портал.

Наследие открывается в день смерти человека или в день, когда его официально признают умершим. С этого момента начинается отсчет сроков. У наследников есть 6 месяцев, чтобы решить — принимать наследство или отказаться от него. Для этого следует подать соответствующее заявление.

Если право на наследование зависит от других наследников (например, они отказались или не приняли наследство), тогда может быть предоставлен дополнительный срок — еще 3 месяца. Если остаток основного срока меньше, его продлевают до трех месяцев.

В каких случаях возникает выморочное наследство:

если недвижимое имущество не отошло никому по завещанию

если земельный участок или дом после смерти собственника не стали чьими-либо по закону

если наследники отстранены от недвижимого наследства

Эти обстоятельства изучает суд и принимает решение.

Кому переходит в собственность выморочное наследство

Наследство, признанное судом выромочным, переходит в собственность территориальной громады по местонахождению недвижимого имущества, а при отсутствии недвижимого имущества.

Территориальная громада, ставшая собственником выморочного имущества, обязана удовлетворить требования кредиторов наследодателя, заявленные в соответствии со статьей 1231 настоящего Кодекса. Если собственниками выморочного имущества стали несколько территориальных громад, требования кредиторов наследодателя удовлетворяются территориальными громадами пропорционально стоимости выморочного имущества, приобретенного в собственность каждой из них (статья 1277 ГК).

Справка:

Наследование — это переход права собственности на имущество от наследодателя к наследнику. Такой переход права собственности может происходить либо на основании закона, согласно определенной в главе 86 Гражданского кодекса очередью наследников в соответствии с близостью родственных связей, либо по завещанию, то есть личным волеизъявлением наследодателя.

