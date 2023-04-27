Когда и чем подпитывать пионы весной для пышного цветения

Когда подкармливать пионы весной, чем лучше это делать, народные методы прикормки найдете в материале ТСН.ua

Опытные садоводы говорят, что если пионы никак не хотят цвести, ее нужно подкармливать, причем в правильные сроки и не раз.

Если при посадке растения в яму положили удобрения, в течение первых двух лет цветы не нуждаются в дополнительном питании. Подкармливать их нужно будет уже на третьем году.

Когда нужно подпитывать пионы

За время вегетационного периода пиона ее нужно подкормить четыре раза, а именно:

В самом начале сезона, ранней весной.

В период бутонизации.

Во время цветения.

После цветения.

Первая подкормка пиона

Первую подкормку пионов проводят ранней весной, сразу после того, как появляются красные побеги растения высотой 8-10 см. Первая подкормка должна помочь растению быстро сформировать нужное количество стеблей и листьев. Для ранней подкормки лучше всего подойдет настой коровяка. Чтобы его приготовить, соедините одну часть коровяка с пятью частями воды. Настаивайте раствор на солнце 7 дней. Перед использованием разведите с водой в соотношении 1:10. На один куст используйте два литра настоя.

Хорошо подойдут для подкормки в этот период дрожжи. Чтобы приготовить нужный раствор для подкормки в пол-литровую банку теплой воды всыпьте 100 г сахара и 100 г сухих дрожжей. Размешайте и оставьте раствор на два часа в теплом месте. Для подкормки разведите в воде 750 мг раствора в 10 литрах воды.

Вторая подкормка пионов во время бутонизации

Когда появляются бутоны, производят вторую подкормку цветов для того, чтобы стимулировать их образование, а также придать растению перед цветением сил и энергии.

В этот период пионы подкормить пионы можно следующей смесью удобрений: 10 г мочевины, 15 г сернокислого калия и 15-20 г суперфосфата смешайте рассыпьте вокруг растения, засыпьте почвой.

Калий и фосфор, магний, другие микроэлементы, которые нужны растению в это время есть и в органических удобрениях, в частности, много их содержит зола. В настой коровяка, приготовленный как для первой подкормки, добавьте один литр золы. Оставьте на час настаиваться. Поливать нужно из расчета два литра настоя на куст пионов.

Еще можно взять кусочки половины буханки любого дрожжевого хлеба, добавить сахара и залить 5 литрами теплой воды. Настоять, размять разбухший хлеб руками и полить этой массой пионы.

Третья подкормка пионов

Третий раз пионы подкармливают в самом начале цветения для того, чтобы как можно дольше продлить период цветения.

Из народных способов можно использовать борную кислоту и яичную скорлупу.

5 мг борной кислоты растворить в одном литре горячей воды, затем растворить в 10 литрах воды и подкормить перед самым цветением.

Или размельчите высушенные скорлупки от яиц и залейте теплой водой. Оставьте настаиваться. Когда настой начнет выделять неприятный запах, через 2 недели, подкормка готова. Разведите ее в ведре воды и полейте перед цветением землю.

Четвертая подкормка пионов после цветения

После того, как растения полностью отцветут, проводится последняя подкормка цветов для того, чтобы растение возобновило силы после цветения и смогло пережить зиму.

В этот период нельзя вносить какие-либо дозы азота, только калий и особенно фосфор. Подкормите растение по 1 ст.л суперфосфата и 1/2 ст.л сульфата калия или любого другого калийного удобрения, не содержащего хлор.

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