Когда и где будут отключать свет - графики на 18 февраля

Отключение света / © iStock

Реклама

На всей территории Украины в среду, 18 февраля, будут применены графики почасовых отключений электроэнергии и ограничения мощности для промышленных потребителей.

Об этом сообщает пресс-служба Укрэнерго в Telegram.

Отмечается, причиной введения таких мер являются последствия ракетно-дронных атак со стороны России на объекты энергетической инфраструктуры.

Реклама

Отмечается, что ситуация в энергосистеме остается динамичной и может меняться в течение суток. Поэтому точное время отключения и объем ограничения мощности для конкретного адреса необходимо проверять на официальных страницах облэнерго в соответствующих регионах.

В Укрэнерго напомнили, что в моменты восстановления подачи электроэнергии потребителям рекомендуется пользоваться ею максимально экономно, чтобы избежать перегрузок системы и обеспечить стабильность энергоснабжения для всех.

Меры почасовых отключений и ограничения мощности применяются во всех регионах без исключения, как для бытовых, так и для промышленных потребителей, с целью сохранения стабильной работы энергосистемы в условиях повреждений объектов инфраструктуры.

Напомним, ранее мы писали о том, что ночью 14 февраля ряд потребителей Одессы и Черноморска остались без электроснабжения из-за аварийной ситуации на оборудовании энергетической компании.