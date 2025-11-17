- Дата публикации

Украина
Когда и где ожидаются резкое похолодание и зимняя погода: прогноз на 18 ноября
Холодный атмосферный фронт принесет резкое понижение температуры и зимние осадки в несколько регионов страны.
Во вторник, 18 ноября, погодные условия в Украине испортятся — прогнозируется мокрый снег и понижение температуры.
Об этом сообщил «Укргидрометцентр».
По данным синоптиков, дождь пройдет ночью в западных и северных областях.
На Закарпатье и в Карпатах местами сильный дождь и мокрый снег.
Днем небольшой дождь ожидается по всей Украине, кроме северной части.
Ветер западный, юго-западный, 7-12 м/с, в юго-восточной части страны днем порывы 15-20 м/с (ночью в Карпатах порывы 20-25 м/с).
Температура в течение суток в западных областях 0-5° тепла, в северных, Винницкой и Черкасской областях 4-9° тепла, на остальной территории ночью 6-11°, днем 12-17°.
В Киеве ночью ожидается дождь, днем без осадков. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура в течение суток 6-8 тепла.
Ранее синоптик сообщила, что в ноябре не стоит ожидать рекордных морозов.