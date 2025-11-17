Когда и где ожидаются резкое похолодание и зимняя погода: прогноз на 18 ноября

В Украине станет холоднее / © Pixabay

Во вторник, 18 ноября, погодные условия в Украине испортятся — прогнозируется мокрый снег и понижение температуры.

Об этом сообщил «Укргидрометцентр».

По данным синоптиков, дождь пройдет ночью в западных и северных областях.

На Закарпатье и в Карпатах местами сильный дождь и мокрый снег.

Днем небольшой дождь ожидается по всей Украине, кроме северной части.

Ветер западный, юго-западный, 7-12 м/с, в юго-восточной части страны днем порывы 15-20 м/с (ночью в Карпатах порывы 20-25 м/с).

Температура в течение суток в западных областях 0-5° тепла, в северных, Винницкой и Черкасской областях 4-9° тепла, на остальной территории ночью 6-11°, днем 12-17°.

В Киеве ночью ожидается дождь, днем без осадков. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура в течение суток 6-8 тепла.

Ранее синоптик сообщила, что в ноябре не стоит ожидать рекордных морозов.