Когда и где состоится следующий этап мирных переговоров Украины с РФ и США: в СМИ узнали

Украина и США выбрали новый город для трехсторонних переговоров с РФ.

Переговоры

Дополнено новыми материалами

Делегации Украины, США и Российской Федерации предварительно договорились провести следующий раунд трехсторонних мирных переговоров в среду, 11 марта.

Об этом изданию NV сообщил информированный источник.

По информации издания, новым местом встречи избран турецкий Стамбул, который считается более безопасной площадкой на фоне обострения военного конфликта на Ближнем Востоке.

Стамбул сменит в планах переговорщиков столицу ОАЭ — Абу-Даби, где встреча должна была состояться еще 5 марта. Однако из-за массированных иранских обстрелов и ударов по территории Эмиратов мероприятие было перенесено из соображений безопасности.

Мирные переговоры Украины с РФ и США— последние новости

Напомним, предварительный этап трехсторонних консультаций состоялся 17-18 февраля 2026 года в швейцарской Женеве.

Ранее Владимир Зеленский сообщал, что трехсторонние переговоры должны были состояться в ОАЭ в прошлую пятницу. Однако график сместился из-за его поездки на фронт. Несмотря на предложения США по альтернативным форматам (только между Украиной и РФ), Зеленский настаивает на привлечении американской стороны.

Кроме того, спецпредставитель президента США Стив Уиткофф заявил, что после успешного обмена тысячей пленных трехсторонние мирные переговоры продолжаются, и в ближайшее время ожидается дополнительный прогресс.

Президент США заявил, что между Россией и Украиной существует «огромная ненависть», которая якобы мешает достижению мира.

