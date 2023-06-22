Когда и как садить арбузы в открытый грунт: лучшие советы для посадки в июне

Из-за временной оккупации южных территорий россиянами в Украине ожидается дефицит арбузов. Эта популярная в Украине бахчевая культура не требовательна к почве, не боится засухи, поэтому можна вырастить ее самостоятельно. Когда лучше сажать арбузы в Украине, какие секреты при этом нужно помнить – в материале ТСН.ua

Селекционеры вывели много сортов и бахчевых гибридов с коротким вегетационным периодом. Именно такие сорта лучше выращивать в более северных регионах Украины, как в открытом грунте, так и в теплице. Но чтобы урожай порадовал, нужно не только учитывать особенности выращивания этой культуры, но и знать, когда сажать арбузы на рассаду и на грядку. Как и в случае с другими культурами, высевая бахче на рассаду, урожай можно получить раньше.

Как выбирать семена арбуза для посадки

Первое, что нужно сделать, это правильно выбрать посевной материал. Семена всех тыквенных, в том числе и арбуза, могут долго лежать при соблюдении правил хранения, но не стоит покупать семена, которым более 5 лет. Лучший урожай будет из семян, которым 1–2 года.

Семена, купленные в магазине уже определенным образом обработаны и готовы к посадке. Если же это домашние семена, то их нужно подготовить перед посадкой следующим образом.

Подержите семена в теплой воде до 3 часов.

60 минут подержать в слабом растворе марганца.

После этого выложить семена на вату и оставить на 2 дня в теплом и солнечном месте.

Когда лучше сеять арбуз в открытую почву в Украине

Многие ошибочно думают, что высаживать семена арбуза в открытую почву можно только на юге Украины. По желанию посадить сразу в открытую почву арбузы и дыни можно и в более холодных регионах. Так же как для рассады, семена для выращивания в открытом грунте нужно предварительно замочить и высушить.

Если регион выращивания арбуза находится на юге Украины, высевать семена можно сразу на грядке, как только почва прогреется. На глубине посева почва должна быть не ниже 12 °C, а хорошее прорастание семян происходит уже при 15 °C.

В центральных и северных регионах, если весна и лето не балует высокой температурой, нужно сделать «теплые грядки». Для этого на участке делают траншею, в нее закладывают растительные остатки и навоз, присыпают почвой и обильно поливают. Высота таких грядок до 70 см, а ширина – до 1 м. Грядки рекомендуется делать в мае, чтобы за 10-14 дней почва прогрелась. Если почва прогрелась, в почве делают лунки и высевают семена на глубину 3-5 см, по 2 семена на 1 лунку. Далее над грядкой устанавливают парник. Когда днем температура будет 20-25°C, парник приоткрывают, а когда наступят теплые ночи – снимают полностью.

В жаркую погоду, которая в июне царит в Украине, семена арбузов и дынь можно высаживать прямо в грунт, без предварительного прогрева. Но нужно брать семена с коротким вегетационным периодом.

Оптимальная температура для формирования стеблей и завязывания плодов арбузов 25-30°C днем и 15°C ночью. Завязывание лучше всего происходит в солнечные дни. Как низкие температуры, так и температура около 40° C губительно влияет на растение.

Как сеять семена арбуза на открытых почвах?

Подготовьте лунки глубиной 8-10 см, расстояние между лунками — не менее 0,5 м, междурядья — до 1 м. Приготовьте смесь из золы, земли, перегноя и нитроаммофоски (1 ч. л.) и засыпьте в каждую лунку одну столовую ложку этой смеси. Полейте лунки.

В лунку кладите по 2-3 штуки семян на глубину 6-9 см. Глубина заделки зависит от структуры почвы, размеров семян и увлажненности почвы.

Присыпьте сверху перегноем.

Закройте посевы агроволокном или пленкой для ускорения всходов.

Если температурный режим и влажность подходят семенам, всходы арбузов появятся через 6-10 дней. После появления первого листика грядки лучше замульчировать опилками или соломой, чтобы остановить рост сорняков и сохранить влагу в почве.

Когда сажать арбузы в июне по лунному календарю

В июне благоприятные дни по лунному календарю 3, 7–16, 20, 21 и 30 июня. Нежелательные дни – 6, 17, 27 и 28 июня.

Уход за арбузами в открытом грунте

После появления всходов их прореживают первый раз, а после появления появления 4-5 листьев – второй. Уход за растениями сводится к поливу и подкормке арбуза.

Поливают арбузы следующим образом:

Первый раз в фазе 5-7 листьев.

Когда растения массово цветут – второй раз.

Последующие поливы когда начнут формироваться плоды.

Всего за сезон арбузы поливают 8-10 раз.

Норма полива – 10 л на 8-10 растений.

Применяют три основных метода полива: полив по бороздам, дождевание и капельное орошение.

Подкормка арбуза

Хорошо арбуз реагирует на минеральные удобрения. Но избыточное количество азота делает плоды не мясистыми. Лучше когда рассада начинает формировать плети, внести раствор коровяка или куриного помета. Также в этот период можно подкормить растения суперфосфатом. Когда образующиеся завязи рекомендуется применять фосфор и калий. Можно опрыскивать минеральными удобрениями с микроэлементами. Но за сезон не стоит удобрять арбузы более 2-3 раз.

Самое главное, что нужно помнить – при низких температурах арбузы болеют и могут погибнуть. Поэтому, если лето будет холодным или ожидаются непредсказуемые погодные условия, арбузы нужно накрывать пленкой.

Можно ли сажать арбузы и дыни рядом?

Арбуз и дыня принадлежат к семейству тыквенных. Дыня вполне подходит для "соседства" с арбузом. Поскольку растения склонны разрастаться, не рекомендуется высаживать их вместе слишком близко. Не стоит их сажать близко еще и потому, что бахчевые склонны к заражению одинаковыми болезнями.

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