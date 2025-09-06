Когда и как может закончиться война в Украине: экс-начальник ГУР намекнул

война России против Украины / © ТСН

Реклама

Пауза в войне, которую развязала Россия в Украине, приведет к возобновлению боевых действий в будущем. Поэтому Украине нужно получить такие гарантии безопасности, которые обеспечат длительный мир.

Об этом сказал начальник ГУР МОУ (2015-2016), глава Службы внешней разведки Украины (2020-2021), генерал-лейтенант Валерий Кондратюк в программе Натальи Мосейчук «Время переговоров настало. Мосейчук Podcast» на YouTube-канале.

Он напомнил слова действующего главы ГУР Кирилла Буданова, который сказал, что для завершения войны не важна фигура переговорщика, а важна готовность России к миру.

Реклама

«Когда будет готовность России к миру, тогда и будет достигнута политическая договоренность. Но для ГУР война будет закончена только тогда, когда последний военный преступник будет наказан», — процитировал Кондратюк своего преемника на посту.

Экс-начальник ГУР отметил, что Украина сегодня не может самостоятельно завершить войну и вернуть захваченные Россией территории.

«Сегодня наши военные и экономические возможности уже не позволяют самостоятельно вернуть захваченные Россией территории. Контрнаступление у нас пошло не так, как надо. Потеря времени. Россия использовала китайскую технику. Сегодня мы не способны без дополнительной поддержки Запада и США все это сделать», — сказал он.

Валерий Кондратюк отметил необходимость провести такие переговоры с западными партнерами, которые помогут не просто поставить войну на паузу, а достичь длительного мира под гарантии и при непосредственном участии США.

Реклама

«Европа признает, что без Соединенных Штатов она сама не способна обеспечить безопасность Украины. И это не только вопрос присутствия контингента, потому что сегодня речь идет о размещении 30 тысяч, но надо иметь 90 тысяч — для ротации», — отметил он.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что 26 стран готовы гарантировать безопасность Украины.

Ранее украинский президент назвал три ключевых блока гарантий безопасности для Украины.

Президент США Дональд Трамп заявил, что европейские страны готовы предоставить Украине существенные гарантии безопасности, а США «окажут поддержку».