Когда и как подкормить гортензию для роста и цветения: лунный календарь подкормки 2023 года

Одной из существенных и важнейших процедур ухода за гортензией является весенняя и летняя подкормка. На бедной на питательные вещества почве вряд ли можно увидеть красивое и роскошное цветение растения. Когда и как лучше подкармливать гортензию, когда это делать по лунному календарю – в материале ТСН.ua.

Когда подпитывать гортензию: сроки и чем лучше удобрять в этот период

Важно соблюдать определенные временные промежутки между подкормкой гортензии. Удобрять гортензию оптимально несколько раз в следующие сроки:

Первая подкормка весной проводится после того, как растение начнет просыпаться после зимовки (когда растает снег и начнут отрастать первые зеленые побеги). Почва должна прогреться до 5-10 градусов тепла. Весной нужно вносить азотные удобрения, фосфор и калий. Лучше всего для подкормки в этот период подойдут мочевина, аммиачная селитра, сульфат аммония. Полезными для гортензии будут в этот период и органические подкормки – настои куриного помета, коровяка. Независимо от того, какие вещества вы вносите, полезно дополнительно замульчировать зону вокруг кустарника органическими удобрениями – компостом, или перегноем, или смесью перегноя или компоста с кислым верховым торфом. Толщина мульчирующего слоя – около 5-7 сантиметров. Вторая подкормка – в период бутонизации. На этот раз вносить подкормку нужно в период формирования бутонов до их распускания, что будет стимулировать пышное цветение гортензии. В этот период следует вносить много фосфора, калия, а также небольшое количество азота. Оптимально внести монофосфат калия или смешать суперфосфат сульфат калия. Вместо сульфата калия можно использовать калимагнезию или калийную соль. Следует помнить, что азот можно применять только весной. Если вносить его много летом, он отрицательно скажется на пышности и продолжительности цветения, а при осеннем – растение не сможет хорошо подготовиться к зиме, из-за чего может вымерзнуть. Третья подкормка во время цветения необязательна, она не столь важна, как вторая. Проводить ее можно по желанию. В это время вносится калий и фосфор, можно использовать тот же монофосфат калия, микроэлементы. Азот вносить нельзя. Последняя подкормка проводится в конце лета или осенью. Последний раз удобрить гортензию следует в конце августа или сентябре. Процедура в эти сроки необходима для подготовки кустарника к зимовке, чтобы многолетник заложил новые цветочные почки для будущего сезона. Вносятся фосфорно-калийные удобрения – монофосфат калия или сочетание сульфата калия и суперфосфата. Отличным решением будет использование готовых комплексных препаратов, предназначенных именно для осенней подкормки.

Гортензия хорошо растет и пышно цветет только на слабокислой почве. Поэтому важно регулярно подкислять почву вокруг гортензий.

Чем подкислять почву вокруг гортензий

На нейтральной или щелочной почве не следует ожидать пышного цветения гортензии. Подкислять почву оптимально 1 раз в 2-3 недели, но не реже 1 раза в месяц. Можно поливать раствором яблочного уксуса – 100 мл 9%-го яблочного уксуса развести в десяти литрах чистой воды, раствором лимонной кислоты – лимонную кислоту растворить в воде в пропорции 20 г на 10 литров воды.

Для подкисления можно использовать народные средства, а именно кислые продукты – кефир, простоквашу, ряженку, скисшее молоко. Молочные продукты разводят в пропорции два литра вещества на десять литров воды.

Благоприятные дни для подкормки гортензии летом 2023 года

Благоприятные дни для внесения удобрений под гортензии такие:

в июне – 6, 7, 8, 9, 18, 20, 23, 24, 25,

в июле – 7, 8, 9, 18, 19, 20, 21, 24, 30,

в августе – 3, 4, 5, 6, 7, 19, 20, 21, 22, 23, 29.

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