Когда и как посадить лук на зиму, чтобы получить урожай пораньше

Когда и как лучше садить лук на зиму в Украине — читайте в материале ТСН.ua

Лук зимних сортов хорошо переносит морозы и нормально чувствует себя зимой в почве. Благодаря этому урожай зимнего лука можно получить на месяц раньше весенней посадки.

Когда садить озимый лук осенью

Лук нужно сажать за 30-35 дней до наступления стойких холодов. Как лучше сориентироваться для посадки лука — если температура опустилась до +5 ºC и удерживаются так несколько дней, значит пора сажать лук. Обычно в Украине это промежуток между серединой октября до начала ноября. Если посадить лук в теплую погоду, луковицы начнут прорастать и могут замерзать зимой. А если посадить перед самыми морозами – сеянка не успеет укорениться.

Как подготовить лук и почву для посадки

Для посадки лука нужно отобрать качественный посадочный материал, если внезапные заморозки не ожидаются, обработать луковицы средствами защиты от болезней и вредителей и стимулятором роста.

Если почва низкоплодородная, рекомендуется предварительно внести органические и минеральные удобрения. А в день посадки лучше рассыпать по участку золу.

Для посадки лука подготовьте бороздки глубиной до 5 сантиметров, так чтобы расстояние между бороздками было не менее 15-20 сантиметров, уплотните поверхность будущих грядок.

При наступлении заморозков, грядки с луком рекомендуют замульчировать сухими листьями, ветками, сосновой хвоей. Если зима будет очень холодной, то и укрыть грядки плёнкой или агроволокном. Весной, когда почва прогреется, покровный материал убирается, а затем снимается и мульчирует слой. Если опоздать с уборкой укрытия и мульчей, лук может намокнуть под пленкой, а мульча будет задерживать рост.

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