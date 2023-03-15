Когда и как садить морковь весной 2023 года, когда это лучше сделать по лунному календарю

Когда лучше посеять морковь в открытую почву по агрономическим срокам, согласно народным приметам, лунному календарю, читайте в материале ТСН.ua

Сроки посадки моркови зависят от нескольких факторов – особенности климата, сортов корнеплода, времени сбора урожая, лунного календаря.

Когда сажать морковь в зависимости от сорта овоща

Сорта моркови разделяют в зависимости от сроков посадки на три типа – раннеспелая, среднеспелая и позднеспелая морковь.

Раннеспелую морковь рекомендуется высаживать в открытый грунт через 14 суток после того, как сойдет снег , если средняя температура воздуха будет не менее +6 градусов. Срок созревания у таких сортов -- около два месяца.

рекомендуется высаживать , если средняя температура воздуха будет не менее +6 градусов. Срок созревания у таких сортов -- около два месяца. Среднеспелые сорта моркови высаживают, когда наладится теплая погода. Лучше всего сеять такие сорта в мае, июне. Такая морковь идеально подходит для продолжительного хранения.

моркови высаживают, когда наладится теплая погода. Лучше всего сеять такие сорта в Такая морковь идеально подходит для продолжительного хранения. Для поздних сортов моркови удачное время для посадки – лето. Урожай собирают через 120 дней. Поздняя морковь хорошо сохраняется зимой.

Когда сеять морковь в открытую почву в зависимости от региона

Для средней полосы Украины характерна неустойчивая весна с частыми заморозками. Чаще всего в этом регионе морковь высаживают начиная апреля.

В северных регионах Украины морковь рекомендуется высаживать в открытую почву в конце весны. Лучше всего для этого подойдут средне и позднеспелые сорта моркови. Среднеспелые сорта моркови быстро созревают и не боятся непродолжительного лета.

В южных регионах с небольшим, обычно, снежным покровом сеять морковь можно уже в начале весны.

Когда сажать морковь по народным приметам

Многие огородники высаживают морковь в открытую почву, ориентируясь на народные приметы. Одни говорят, что морковь нужно сажать в начале цветения осины, другие, когда на березе распустятся листья. И этим приметам есть обоснование – деревья очень чувствительны к температуре воздуха – на березе появляются листья, а на осине цветы, когда почва прогревается до 6-9°C, а температура воздуха – до 8°C.

Другие считают, что посадку моркови весной нужно закончить не менее чем за 10-15 суток до появления цветов на черемухе. Считается, что цветение этого растения часто сопровождается сильным похолоданием.

Когда сеять морковь по лунному календарю

Считается, что фазы луны влияют на жизненные ритмы растений. Но конечно, при этом нельзя игнорировать погодные условия. При низких температурах морковь не только не вырастет, но и не взойдет.

Благоприятные дни в марте являются 27-30 марта.

В апреле морковь лучше сажать 2-9, 11-15, 24-27, 29-30.

В мае благоприятными днями являются 1-4, 12-14, 21-23.

В любом случае, если на улице еще холодно, с посадкой моркови лучше не торопиться. Лучшей температурой для посева моркови будет температура воздуха до +15 °C, температура почвы — до +8 °C.

Как посеять морковь: лучшие советы

Для хорошего роста моркови почву нужно приготовить – для корнеплода подходит торфянистая, суглинистая, супесчаная почва. В глинистый грунт, кроме удобрений, следует внести песок и торф. После внесения удобрений необходимо перекопать участок и разрыхлить землю.

Семена моркови относятся к трудносхожим, поэтому нужна предпосевная подготовка семенного материала, а именно замачивание, что является одним из важных этапов выращивания моркови.

Чтобы посадить морковь, нужно подготовить бороздки. Их глубина должна составлять около 2-3 см, а расстояние между рядами – 15-20 см. Семена положить в борозды на расстоянии друг от друга в 2-3 см, после чего засыпать грунтом.

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