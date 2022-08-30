Когда и как сажать гиацинты осенью в открытый грунт, в горшок: советы опытных цветоводов

В какие сроки лучше высаживать гиацинты осенью в открытую почву, как лучше это сделать, как высаживать цветок в горшок — читайте в материале ТСН.ua

Гиацинты, как и крокусы, тюльпаны, нарциссы, зацветают ранней весной, становятся великолепным украшением для просыпающегося сада. Поскольку гиацинты цветут рано, единственное подходящее время их посадки – осень.

Когда сажать гиацинты осенью

Выбор подходящего периода для посадки зависит от погодных условий. Опытные цветоводы рекомендуют высаживать гиацинты в теплый период осени – в сентябре до начала октября.

Ранние посадки могут отрицательно сказаться на цветении. Ну а если посадка будет отложена на несколько недель в случае, когда ожидается теплая осень, ничего страшного.

Чтобы укорениться на новом месте луковичкам нужен месяц. Если посадочный материал посажен слишком поздно, необходимо защитить его от заморозков, чтобы продлить период укоренения. Для этого используют любой способ укрытия: насыпают опыль, сухие листья или солому, расстилают агротекстиль. Сверху прикрывают пленкой , чтобы оградить гиацинты от лишних осадков.

Особенности осенней посадки гиацинтов

Гиацинт нуждается в ежегодной смене места, в противном случае его цветение постепенно уменьшается.

Чтобы посадить гиацинт нужно:

Подготовить почву. Сначала перекопайте землю, если на участке слишком плотный грунт, его предварительно нужно разрыхлить и добавить немного песка с торфом. После этого накрыть пленкой.

Отобрать подходящий сорт гиацинтов – для осенней посадки рекомендуются луковицы гиацинтов размером 4-6 сантиметров. От мелких экземпляров лучше отказаться, потому что они не порадуют обильным цветением. Луковицы должны быть без повреждений.

Перед посадкой луковицы необходимо замочить на 3 минуты в растворе марганцовки. Раствор марганцовки можно заменить фунгицидом.

Наметить грядки. Оптимальное расстояние между рядами должно составлять не менее 25 сантиметров, глубина посадки зависит от размера луковицы. Расстояние между луковицами должно быть не менее 15 сантиметров. В сухую погоду рекомендуется полить посадки.

Некоторые цветоводы рекомендуют положить на дно лунок дренаж из песка и золы, чтобы защитить цветы от разных болезней. Толщина дренажа не должна превышать 5 сантиметров.

Растение любит свет, поэтому нужно выбирать место по светлее, иначе цвести гиацинт будет бедненько. Грядки нужно защитить от сквозняков. Иногда луковицы начинают гнить от повышенной влажности. В таком случае необходимо увеличить дренаж.

Как вырастить гиацинт в горшке

Посадочный материал обязательно обрабатывают фунгицидами, чтобы сделать невозможным грибковые, гнилостные поражения. Для ускорения корнеобразования и активации роста луковицы можно использовать специальные стимуляторы роста.

Для посадки выбирают горшки небольшого диаметра – до 10 см в зависимости от диаметра посадочного материала. Для более эффектных композиций применяют общую высадку 2-3 луковиц в одну емкость. Расстояние между растениями оставляют не менее 2 см, чтобы не допустить их подгнивания.

Почву для гиацинтов можно брать универсальную, главное, чтобы она была легкой и питательной. Обязательно укладку дренажного слоя, чтобы не допустить застоя влаги у корней луковицы.

Для пробуждения гиацинта необходимо воссоздать естественный период покоя. Для этого горшок с луковицами убирают в темное прохладное место – на застекленный балкон или холодильник, где температура варьируется в пределах 5-7 градусов. В таких условиях емкость держат 2-3 месяца. Необходимо слегка поливать почву по мере просыхания.

Когда появятся листья около 2 см длиной, можно перенести растение в комнатные условия. Обязательно нужно, чтобы было достаточное количество солнечного света, иначе цветонос вытянется и деформируется.

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