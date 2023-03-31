Когда и как сажать свеклу в открытую почву весной 2023 года

Когда лучше сажать свеклу, как это лучше делать, чтобы получить значительный урожай, читайте в материале ТСН.ua

Даже если нет опыта и вы выращиваете свеклу впервые, волноваться не стоит, потому что посадить и выращивать свеклу – не так уж трудно. Главное соблюдать определенные рекомендации относительно того, когда и как сажать свеклу в открытый грунт. Для этого можно воспользоваться лунным календарем.

Когда сеять свеклу в открытую почву – выбираем лучшее время

При посадке свеклы нужно учитывать погоду и температурный режим – температура воздуха должна быть не ниже 10-12 градусов, а почва прогреться до 8 – 10 градусов тепла. В народе считается, что свеклу можно сажать в открытую почву, когда на березе появятся маленькие листики.

Сроки посадки свеклы зависят от сорта и региона.

В зависимости от времени от посева свеклы до сбора урожая, сорта свеклы делятся на скороспелые с периодом роста 80-110 дней, среднеспелые, которые растут от 110 до 130 дней и позднеспелые — от 130 до 145 дней.

Для весенних посевов подойдут все три варианта, а вот летом лучше сажать только скороспелую свеклу. Информация о сорте и сроках созревания овоща указана на упаковке с семенами.

В большинстве регионов Украины необходимая для посева свеклы температура устанавливается в середине — конце апреля.

Когда сеять свеклу по лунному календарю 2023 года

Благоприятными днями для посадки свеклы 13, 17–18, 22–23 апреля, 19–20, 23–24 мая, 10–12, 15–16, 20–21 июня.

Как подготовить семена к посадке

Можно посеять свеклу сразу в открытую почву, а можно, чтобы растение быстрее проросло, сначала его замочить, а затем прорастить. Для этого семена нужно разложить на влажной поверхности, на ткани и поставить в теплое место. Если семена подсыхают, нужно периодически доливать воды, чтобы они постоянно находились во влажной среде.

Когда сеять свеклу

Как посеять свеклу

Свекла любит тепло и свет, поэтому для ее выращивания лучше всего подойдет хорошо освещенный участок. Желательно заранее, еще с осени или за 2-3 недели до посадки удобрить грядки компостом или перепревшим навозом золой, добавить аммиачную селитру.

Сделайте бороздки глубиной 3-4 см, расстояние между рядами – 20-30 см.

Увлажните землю водой, разложите семена на расстоянии не менее 3 см друг от друга, засыпьте грунтом. Важно следить, чтобы поверхность грунта не пересыхала, и при необходимости поливать грядку.

Когда появятся всходы, по одному два листка, нужно проредить свеклу — выдернуть более слабые ростки так, чтобы между растениями было расстояние 5 см. Еще через 3-4 недели, когда у свеклы будет уже 4-5 листьев, нужно повторить прореживание так, чтобы расстояние между корнеплодами было 10-13 см.

Читайте также: