Когда и как сажать тыкву 2023 в открытый грунт, когда сеять по лунному календарю

Когда лучше сажать тыкву в открытую почву в этом году, когда выращивают тыкву рассадой, благоприятные для посева дни по лунному календарю, как правильно сажать овощ, читайте в материале ТСН.ua

Тыкву при определенных условиях можно сажать в открытый грунт, а можно предварительно сеять на рассаду. Все зависит от погодных условий и вашего желания.

Дело в том, что тыква, хотя неприхотливая в выращивании культура, в то же время она любит и реагирует на тепло и свет. Тыква не переносит заморозки. Поэтому в холодных регионах или холодной весной она может не созреть, если сразу высеять в открытый грунт.

Когда сажать тыкву в открытый грунт зависит от:

погодных характеристик региона,

сортовых особенностей растения, сроков ее созревания,

фазы Луны.

Когда сажают тыкву рассадой

Выращивать сначала рассаду, а затем высаживать в открытую почву нужно в том случае, если вы живете в регионе с холодным климатом или хотите вырастить позднеспелые, самые вкусные разновидности тыквы.

Когда сажать тыкву в открытую почву 2023 года

Нужно в первую очередь ориентироваться на погоду, дождаться стабильно теплых дней, без ночных заморозков. Если дневная температура будет ниже 14 градусов тепла, тыква перестанет расти, поэтому пока воздух не прогреется, нет смысла его сажать в открытый грунт.

Сеять семена в открытый грунт можно, когда воздух прогреется до +20°, а почва – не ниже +8, а лучше до +12°C.

Если есть такая возможность или в южных регионах семена рекомендуется сразу сажать на грядки, потому что тыква плохо реагирует на пересадку.

Как определить, когда сажать тыкву

Чтобы определиться со сроком посадки тыквы в открытую почву, нужно учесть срок прорастания семян – минимум 20-25 дней и температурный режим и осадки. Если, например, по прогнозам, почва прогреется до нужного значения в третьей декаде мая, семена нужно проращивать на рассаду в конце апреля.

Когда сажать тыкву в 2023 году по лунному календарю

Сажать семена или высаживать пророщенные побеги в грядки нужно в период роста луны.

Благоприятные дни для посадки тыквы по лунному календарю будут:

в мае — 12 — 25 числа,

в июне – 11 – 23 числа.

Когда сажать тыкву

Как подготовить семена тыквы к посеву

Отобрать крупные здоровые семена.

Проверить семена на пригодность, поместив в подсоленную воду на несколько часов. Здоровые семена не утонут.

Обработать и продезинфицировать семена. Продезинфицировать семена в растворе марганцовки до 4 часов или растворе золы, два стола. ложки золы заливают одним литром кипятка и замачивают семена 12 часов.

Перед посевом семена замачивают в теплой воде или прогревают в духовке.

Прорастить семена тыквы перед посевом. После обработки семена промывают и оставляют на влажной ткани в темном, теплом месте для прорастания.

Как посеять тыкву в открытую почву

Место для посадки тыквы должно быть хорошо освещенным, почва – удобренной, с нейтральной реакцией. Если почва кислая или тяжелая, рекомендуется добавить известью или древесную золу.

Кустовые виды сажают квадратами 100 на 100 см. Для посадки сортов с длинными плетями расстояние между строчками и лунками увеличивают до полутора-двух метров.

Очень важно, если тыква высаживается в открытый грунт рассадой, нельзя сразу переносить ростки в грядки без закаливания. Сначала их выносят на улицу на пару часов, затем время увеличивается до 10-12 часов, чтобы они привыкали к солнцу и воздуху.

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