Когда и как сеять капусту на рассаду 2023: какие благоприятные дни по лунному календарю

Рассказываем, когда лучше посеять капусту в 2023 году в материале ТСН.ua

Капуста – одна из самых распространенных овощных культур. Она достаточно устойчива к холодам, даже при температуре 5°C семена могут прорастать. Сами же растения могут выдержать заморозки до -3°С.

Для получения хорошего урожая важно знать правильные сроки посадки растения. Сеют капусту на рассаду, начиная с конца февраля и до начала апреля включительно, все зависит от сорта. Раннюю белокочанную капусту сажают в конце февраля и в течение всего марта, цветную капусту – в конце марта, начале апреля. Среднеспелые и позднеспелые сорта сажают в начале апреля.

Агрономические сроки посадки капусты на рассаду 2023 года

Следует помнить, что с момента посева семена до высадки в открытую почву должны расти:

ранние сорта — 50-60 дней,

среднеспелые сорта — 35-45 дней,

позднеспелые сорта — 30-40 дней.

Сроки посева семян капусты на рассаду полностью зависят от сроков высадки рассады в открытый грунт. Таким образом, если вы знаете, что погода позволит и вы планируете высаживать свою рассаду в грядки в начале мая, к посеву семян нужно приступать в середине-начале марта.

Когда сеять капусту в марте 2023 года на рассаду по лунному календарю

Лучше выбирать даты посадки капусты, пользуясь рекомендациями лунного календаря.

Благоприятные дни для посадки в марте:

для ранней капусты – 9-11 марта,

для средней и поздней капусты — 9-119-11, 24-26 марта,

для брокколи и цветной – 9-11, 16, 17, 24-26 марта.

Благоприятные дни для посева капусты в апреле:

для ранней капусты – 7, 21, 22 марта,

для средней и поздней – 7 марта,

для брокколи и цветной – 7, 12-14, 21, 22 марта.

Благоприятные дни для посева капусты в мае:

для ранней капусты – 3, 4, 30, 31 мая,

для средней и поздней капусты – 3, 4, 21, 22, 30, 31 мая,

для брокколи и цветной – 3, 4, 10, 11, 30, 31.

Какие особенности выращивания капусты на рассаду

Какая должна быть почва

Для рассады всех разновидностей капусты требуется рыхлый и легкий субстрат, поэтому его основным компонентом должен быть торф. К основной массе торфа в почве добавить дерновую землю и немного песка. Можно равные части торфа, перегноя или компоста и дерновой земли смешать с небольшим количеством песка. Для выращивания рассады капусты можно использовать и магазинную почву.

Важно, какой субстрат не взяли, почву перед посевом необходимо прогреть в духовке при температуре 200 ºC или прогреть в микроволновке, включенной на полную мощность.

После этого желательно почву поместить в обработанную раствором марганцовки емкость и дать постоять в теплом месте несколько недель, пока в субстрате размножатся полезные для сеянцев бактерии.

Подготовка семян

Семена капусты на рассаду всех разновидностей готовят к посеву одинаково. Сначала посевной материал нужно отсортировать. Затем, завернув в тройной слой марли, поместить на 15 минут в термос с водой температуры 45-50 ºC. После этого сразу опустить на пару минут в холодную воду.

После водных процедур семена во влажной марле держат день при комнатной температуре, положив их на блюдце. Затем стратифицируют день в холодильнике при температуре 1-2 ºC, просушивают и сеют.

Если семена приобретены в магазине, следует изучить инструкцию на упаковке – вполне вероятно, что семена уже готовы к посеву и не нуждаются в протравливании и стратификации. Окрашенные в разные цвета семена можно сеять без какой-либо подготовки.

Как выращивать капусту на рассаду

Рассаду капусты можно выращивать с пикировкой. Чтобы вырастить капусту с пикированием, посеять ее можно в одну общую емкость — ящик или контейнер. В дальнейшем подросшие сеянцы рассаживают по отдельным горшкам.

Для выращивания капусты без пикировки, сеять семена нужно сразу в отдельные емкости – стаканчики, горшки или торфяные таблетки.

Как посеять капусту на рассаду с пикированием

В ящики глубиной 4-5 см укладывают слой почвы толщиной 3-4 см. В грунте делают бороздки на расстоянии 3 см друг от друга и глубиной 1 см, в которые разлагают семена на расстоянии 1-1,5 см. После чего присыпают бороздки грунтом. Затем поверхность немного уплотняют, посевы помещают на подоконник и держат при температуре 18-20 ºC.

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