Когда и как закончится война в Украине: политолог сделал шокирующий прогноз

Мира до конца года не будет, война продлится 10-15 лет в разных формах, а украинская армия будет воевать на других территориях, в частности Беларуси, по всей границе с РФ, на Кубани и Северном Кавказе. Запад уже не может позволить Украине проиграть, потому что на очереди будет разгром Франции, Германии, Великобритании и США.

Война в Украине не завершится до конца 2022 года. Она продлится 10-15 лет, протекая в разных формах.

Такое мнение высказал в интервью "Главреду" директор Института трансформации общества, политолог и экономист Олег Соскин.

"До конца года мира не будет. В принципе, я думаю, война продлится 10-15 лет. Просто она будет протекать в разных формах. Она началась в 2014 году, в этом году она перешла в открытую фазу", – говорит он.

Политолог отмечает, что пока что видит только предпосылки для эскалации ситуации в Украине.

"Пять лет может быть война высокой интенсивности. Если Путин пойдет на применение тактического ядерного оружия, то пять лет войны будет обеспечено. Горячей, очень горячей…", — считает Соскин.

По его словам, у России уже нет сил и ресурсов, чтобы вести войну нынешней интенсивности. И если Запад будет постоянно давить на РФ, как давит сейчас, то произойдет серьезное ухудшение финансово-экономической ситуации внутри России и Белоруссии. Но война все же не прекратится, а вдальнейшем перейдет на другие территории.

"Украина будет воевать на других территориях. Но вся украинская экономика, весь потенциал страны будет работать уже на внешнюю войну. То есть наша армия будет воевать на других территориях: Беларуси, в районе Дона, в Воронеже, по всей границе с РФ, на Кубани и Северном Кавказе. И это будет полноценная война", – считает политолог.

По его мнению, Запад не может разрешить Украине проиграть в этой войне.

"Запад уже не может дать Украине проиграть. Для него это уже вопрос жизни или смерти. Ведь это уже не вопрос Украины. Если Россия захватит Киев, разгромит Украину, то есть Украина терпит поражение, следующим на очереди будет разгром Франции, Германии, Великобритании и США. Уже настолько подняты ставки, что Западу нельзя отступать. Это не Афганистан, Иран или Ливия", — резюмировал он.

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