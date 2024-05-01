Когда и сколько лет нужно для возобновления Каховской ГЭС: ответил глава Херсонской ОВА Прокудин

Сейчас территория Каховской ГЭС – это первая линии обороны.

Украина сможет восстановить Каховскую ГЭС, взорванную оккупационными войсками, однако это возможно сделать после завершения боевых действий.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВ Александр Прокудин в интервью LIGA.net.

По его словам, сейчас территория Каховской ГЭС – это первая линия обороны.

"Сможем. Это изучают ученые. Но конкретики нет. Пока даже провести анализ на месте невозможно, это первая линия обороны. По предварительным подсчетам, для постройки новой станции нужно минимум пять лет и от 1 до 2 млрд евро. Конечно, это будет возможно совершить только после завершения боевых действий", — ответил он.

Напомним, Каховская ГЭС была взорвана российскими войсками ночью 6 июня, что привело к масштабной экологической катастрофе.

Добавим, экологи рассказали, что в Каховское водохранилище возвращается вода.

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