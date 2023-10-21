"Когда их режут, они зовут маму на русском": оккупант рассказал о зверствах, совершенных над украинцами

Рассказ оккупанта действительно поражает, ведь это новый уровень жестокости даже для россиян.

Один из российских солдат рассказал об издевательствах над украинскими военными. Он гордится, что теперь умеет "резать голову по спирали".

Об этом говорится в перехвате, обнародованном ГУР.

ГУР обнародовало перехват, в котором солдат армии РФ рассказывает об издевательствах над военными ВСУ

Убивают и наслаждаются

По словам россиянина, военным уже закрыли отпуска. Дело в том, что "на них готовится наступление".

"Сидим ох***ем", – лаконично признал солдат вражеской армии.

Оккупант рассказывает о большом количестве 300-х среди своих "побратимов". В то же время кичится, что убил большое количество украинцев.

"А знаешь, что самое интересное? Когда их режешь, они маму зовут на русском языке", – говорит неадекват.

Оккупант добавляет, что его даже научили "резать голову по спирали".

Более того, российский захватчик отметил, что за разговор по телефону в армии РФ могут просто застрелить.

"Когда поговорим по телефону – прилеты потом. Здесь обнулить человека – как два пальца об асфальт ", – подытожил оккупант.

Очевидно, у русских солдат с их командованием полное взаимопонимание. Ведь оккупанты пришли на нашу землю уничтожать украинцев и демонстрировать, что жизнь для них ничего не стоит. Так что ничего удивительного, если такой подход применяет и российское военное руководство по отношению к "своим" людям.

Ранее кафир рассказал, что ВСУ присылают армии РФ "подарки" в виде прилетов. По его мнению, нужно бежать в отпуск и ложиться "в дурку", потому что война будет продолжаться еще 2-3 года.

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