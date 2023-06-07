Когда Ивана Купала в 2023 году: какие традиции существуют, народные приметы

Одним из самых любимых праздников наших предков был день Ивана Купала, который посвятили летнему солнцестоянию. Сейчас украинцы празднуют этот праздник так же, как в дохристианские времена. Когда Ивана Купала в 2023 году?

Когда Ивана Купала в 2023 году в Украине

По новому календарю Ивана Купала каждый год приходится на 7 июля. В 2023 году это будет пятница. Празднование обычно проводят вечером.

Как праздновать Ивана Купала

Еще в древности июльская ночь считалась наполненной особой энергией и мистикой. В дохристианские времена это считалось днем летнего солнцестояния, когда наступала самая короткая ночь. С приходом христианства все кардинально поменялось. 7 июля Церковь чествует праздник Рождества Иоанна Предтечи, поэтому день Ивана Купала посвятили этому важному событию. Название происходит от слова "купаться". Хотя в дохристианское время она была связана с языческим богом цветов Купалой.

Ивана Купала: история праздника

Ивана Купала: история праздника / Фото: pixabay.com

История этого праздника началась задолго до прихода на территорию современной Украины христианства. Наши предки любили собираться на всевозможные сборища для проведения обрядов в период летнего солнцестояния. Обычно его посвящали богу Солнца – Ярили. В эти дни особой силой наделяли воду. Верили, если погрузиться в водоем, то можно очиститься от всего злого. Так же очищали тело и душу прыжки через костер.

В начале июля у людей уже появлялось свободное время, чтобы заняться уборкой первого урожая, лекарственных трав, цветов, ягод. Когда на украинские земли пришло христианство, некоторые традиции решили оставить, чтобы людям проще перейти на новую веру. Только обрядовую часть приурочили Иоанну Предтече, ставшему символом очищения. Ведь именно он окрестил Иисуса Христа.

Традиции и обряды

Конечно же в столь важный праздник наши предки не могли обойтись без обрядов. По народным верованиям, в этот день обязательно шли в водоем, купались там, чтобы очиститься от зла, получить силы и улучшить здоровье. А вот в ночь на 7 июля было запрещено заходить в воду, потому что русалки могут потянуть на дно. Обрядовым деревом дня считалась верба, которую называли Мареной. Девушки украшали это дерево цветами, разноцветными лентами. Главным атрибутом вечера считался костер. Выкладывали его обычно напротив дерева.

Прыжки над костром считались очищающими. Также через пламя прыгали молодые пары, взявшись за руки. Считалось, если не отпустить друг друга, тогда вскоре женитесь. Крестьяне прогоняли через огонь даже скот, чтобы он давал побольше молока и не болел. Если в семье болел малыш, в костре сжигали его рубашку. Верили, что тогда ребенок поправится.

Гадание девушек было еще одним неизменным атрибутом Ивана Купала. Молодые и незамужние традиционно совершали обряд на жениха. Для этого плели венки из цветов, растений, зелени, ставили внутрь небольшие свечи, зажигали их и пускали за водой. Венок должен был прибиться к берегу. Считалось, с какой стороны он это сделает, с той и придет жених. Если венок шел ко дну или останавливался, значит девушке еще ходить в девках круглый год.

Молодые люди искали в ночь на 7 июля редкий цветок — цвет папоротника. Существовало поверье, что она появляется только раз в год и в ночное время. Тот, кто найдет цвет папоротника, сможет лечить любые болезни и будет понимать язык зверей и птиц.

В праздник Ивана Купала готовили традиционные блюда : квас, кашу, сладкие вареники. Кашей угощали нищих, а уже потом ели сами. Все это делалось для привлечения благополучия и счастья.

Что делают на Ивана Купала и что нельзя делать

Что делают на Ивана Купала / Фото: pixabay.com

Существовало народное поверье, согласно которому в ночь на 7 июля запрещалось спать, потому что нечисть выползала из своих уголков и могла прийти к вам во сне. Беременным женщинам и детям не разрешали купаться в воде, ведь русалки могли унести их жизнь. Ребятам тоже следовало быть осторожными. Если из воды выходила красивая девушка, она могла оказаться русалкой.

На Ивана Купала обязательно рвали целебные травы и лечебные цветы. А на рассвете сжигали чучело Купайла.

Чтобы защитить свой дом от нечистой и злой силы, перед домом выкладывали веточки или колышки с осины, а на подоконнике клали головку чеснока.

Можно ли шить на Ивана Купала? В любой религиозный или дохристианский праздник было запрещено заниматься рукоделием. Поэтому шить, вышивать и вязать в этот день не желательно. Также запрещено проводить какие-либо манипуляции с волосами. А работу по дому или в огороде лучше перенести на другой день.

Народные приметы

Увидеть змею на Ивана Купала до беды.

Утром много росы будет большой урожай.

Звездное небо предсказывает хороший урожай.

На Ивана Купала дождь, лето будет засушливым и жарким.

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