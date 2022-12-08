Когда Киевская область сможет вернуться к плановым отключениям света: в ОВА дали неутешительный прогноз

Власти работают с облэнерго и ДТЭК, чтобы сделать более справедливым распределение электроэнергии по области.

Киевская область пока не может вернуться к плановым графикам отключения электроэнергии из-за значительного дефицита мощности в энергосистеме.

Об этом сообщил глава Киевской ОВ Алексей Кулеба в эфире телемарафона.

"Киевская область очень сильно пострадала от ракетных обстрелов. У нас серьезная нехватка электроэнергии в сети. Это приводит к тому, что мы не можем пока, к сожалению, выйти на плановые отключения. То есть сейчас в области действуют экстренные отключения электроэнергии", – рассказал Кулеба.

По его словам, область стабильно недополучает 30% электроэнергии. Поэтому треть домов Киевской области – в режиме постоянных отключений электроэнергии. Когда область сможет вернуться к плановым отключениям – станет ясно на следующей неделе.

Он подчеркнул, что власти работают с облэнерго и ДТЭК, чтобы сделать более справедливым распределение электроэнергии по области.

"Выделяем объекты критической инфраструктуры, питаем их поштучно. Это позволяет освободить определенную часть электричества для бытовых потребителей и распределять его более справедливым образом", — подчеркнул Кулеба.

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По состоянию на утро 8 декабря сохраняется значительный дефицит электроэнергии. В нескольких областях превышены лимиты потребления и применен режим аварийных отключений. В настоящее время продолжаются аварийно-восстановительные работы в Киевской и Одесской областях, где наблюдается самая плохая ситуация.

В "Укрэнерго" рассказали, что Украине необходимо несколько дней для восстановления инфраструктуры, чтобы вернуться в плановых отключений электроэнергии Это может произойти до конца недели.

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